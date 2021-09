Da mesi ormai tramano nell’ombra, ma ora è arrivato il momento di raccogliere il frutti del loro lavoro. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Erik Vogt (Sven Waasner) e Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) potranno infatti finalmente passare alla fase finale del loro piano per diventare i padroni del Fürstenhof…

Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Erik e Ariane ingannano i Saalfeld

Avvicinatisi grazie alla reciproca attrazione fisica, Ariane ed Erik hanno presto capito di essere fatti della stessa pasta (o quasi), diventando una vera e propria coppia diabolica. La scoperta da parte di Vogt di essere un Saalfeld e, soprattutto, di aver ereditato un terreno dall’incredibile potenziale economico, ha però fatto fare un salto di livello alla sua alleanza con la Kalenberg.

I due complici-amanti hanno infatti deciso di sfruttare quell’incredibile colpo di fortuna non solo per arricchirsi, ma anche per mettere definitivamente fuori combattimento i Saalfeld. L’idea è semplice: convincere gli albergatori a impegnare le loro quote del Fürstenhof ed investire tutto ciò che possiedono nella costruzione di un hotel wellness.

Ad insaputa di questi ultimi, però, il loro denaro non verrà investito nel progetto bensì reindirizzato a dei conti bancari esteri controllati da Ariane ed Erik. Questi ultimi potranno così utilizzare il patrimonio dei Saalfeld per comprare le loro azioni del Fürstenhof!

Insomma, un piano tanto complesso quanto geniale ma che non sarà privo di ostacoli…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph mette in pericolo il piano di Erik e Ariane

Le prime difficoltà sono sorte quando Florian (Arne Löber) ha scoperto le intenzioni del fratello, capendo di essere stato ingannato da quest’ultimo. Come sappiamo, il ragazzo si è a lungo opposto al progetto dell’hotel, salvo poi finire per cambiare idea e dare il proprio consenso.

A quel punto Ariane ed Erik potranno finalmente passare alla fase finale del loro piano: far firmare ai Saalfeld il contratto che li porterà alla rovina! I due presenteranno dunque agli albergatori Matthias Fischer (Sebastian Müller-Stahl), il presunto rappresentante di una rinomata società di costruzioni edili: la Alberg Bau. Come avrete intuito, però in realtà quest’ultimo altri non è che un complice della Kalenberg e Vogt…

Ebbene, l’incontro sarà un successo, tanto che i Saalfeld sembreranno convinti a firmare. All’ultimo minuto, però, accadrà qualcosa di inaspettato: Christoph (Dieter Bach) presenterà una proposta decisamente più vantaggiosa da parte di un’azienda ungherese, mettendo così Ariane ed Erik al muro.

Determinato a salvare il suo piano, Vogt tenterà di controbattere presentando una nuova offerta ribassata della Alberg Bau. Anche questa volta, però, Christoph troverà il modo di bocciare la proposta…

Riusciranno Erik e Ariane a ribaltare la situazione a proprio vantaggio oppure il loro piano sarà destinato a fallire? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

