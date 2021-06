Sarà la rivelazione sulle origini di Florian (Arne Löber) ed Erik (Sven Waasner) a tenere banco nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore! La scoperta che i due fratelli sono discendenti di Ludwig Saalfeld cambierà infatti parecchie cose al Fürstenhof. Specialmente quando verrà fuori che il bosco da loro ereditato vale una fortuna…

Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Erik e Florian scoprono di essere dei Saalfeld

Da tempo ormai vi stiamo parlando dell’incredibile rivelazione che sta per sconvolgere le puntate italiane di Tempesta d’amore. Grazie a Maja von Thalheim (Christina Arends), si scoprirà infatti che l’ormai defunto padre di Charlotte (Mona Seefried) – Ludwig Saalfeld – ebbe un figlio illegittimo a cui donò un terreno nei pressi del Fürstenhof.

Se Werner (Dirk Galuba) cercherà di mettere a tacere la cosa, Robert (Lorenzo Patané) deciderà invece di indagare, scoprendo che i legittimi eredi di quel terreno sono che Florian ed Erik! Il padre di questi ultimi, infatti, altri non era che il figlio naturale di Ludwig.

Questa rivelazione sarà ovviamente uno shock per i diretti interessati, che non attenderanno a lungo prima di far valere i propri diritti. Erik dirà infatti chiaramente a Werner di pretendere che gli venga ceduto il terreno donatogli dal nonno. E, dopo l’iniziale rifiuto dell’albergatore, convincerà quest’ultimo a decidere le sorti del podere con una partita a scacchi!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik scopre che il terreno contiene una sorgente miracolosa

Ebbene, alla fine l’esperienza del vecchio Saalfeld pagherà tanto che la vittoria andrà a quest’ultimo. Non per questo, però, Erik si arrenderà! Nonostante gli accordi con l’anziano, Vogt deciderà infatti di rivolgersi a Robert ed Ariane (Viola Wedekind), ottenendo il loro appoggio e mettendo così Werner in minoranza.

L’anziano albergatore sarà così costretto a cedere il terreno ai due fratelli, senza però conoscere il reale valore di quella donazione. Nel frattempo, infatti, Erik farà una scoperta straordinaria: il bosco di cui è appena diventato proprietario contiene una sorgente d’acqua dalle miracolose proprietà curative.

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Erik inganna Florian

Insomma, questa eredità inaspettata vale molto più di quanto Vogt inizialmente pensasse! Ci sarà però un problema: Florian – totalmente all’oscuro di quanto scoperto dal fratello – non sarà interessato a dividere il terreno e deciderà di vendere la propria parte a Erik. Una prospettiva che quest’ultimo sarà determinato ad evitare ad ogni costo.

E così Erik cercherà un modo per ingannare il fratellino e convincerlo a suddividersi il bosco in due parti… tenendo ovviamente per sé quella con la fonte miracolosa! La sua truffa andrà in porto? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

