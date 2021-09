Qualcosa di assolutamente inaspettato sta per stravolgere gli equilibri sentimentali nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! A pochi mesi dall’inizio della sua relazione con Michael Niederbühl (Erich Altenkopf), Rosalie Engel (Natalie Alison) si troverà infatti alle prese con uno spasimante davvero inaspettato…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Rosalie lascia la politica per Michael

Proprio in questi giorni nelle puntate italiane di Tempesta d’amore stiamo assistendo all’inizio di una nuova, grandissima avventura professionale per Rosalie: la candidatura alle elezioni regionali. Avventura che la porterà a scontrarsi con un personaggio decisamente pericoloso…

Con la sua decisione di entrare in politica, la donna ha infatti pestato i piedi a Christoph Saalfeld (Dieter Bach), anch’egli determinato a ottenere l’importante carica amministrativa. Inizierà così una guerra senza esclusione di colpi che porterà i due rivali ad attaccarsi con ogni mezzo a disposizione. E alla fine – anche grazie all’aiuto di Ariane (Viola Wedekind) – sarà Rosalie a trionfare!

La Engel coronerà dunque il suo sogno di venire eletta come consigliere regionale, ma la sua gioia non durerà a lungo. I ricatti di Ariane (il cui aiuto, ovviamente, non era gratuito) e lo stress per le nuove responsabilità porteranno infatti la donna ad iniziare a ricorrere sempre più spesso a dei tranquillanti per poter dormire.

Il risultato? Ben presto si diffonderà la voce che la nuova consigliera regionale è dipendente dai farmaci e lo scandalo rischierà di travolgere anche Michael, in quanto suo medico e compagno. E così Rosalie prenderà una decisione sofferta: lasciare la politica per proteggere l’uomo che ama!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Christoph bacia Rosalie

Se con la propria rinuncia la Engel uscirà da una situazione difficile, non passerà molto tempo prima che si presenti un nuovo problema. Nonostante la recente rivalità politica, Christoph le offrirà infatti dei soldi in cambio di aiuto nel concludere un importante affare. Affare che, purtroppo, fallirà proprio per colpa della donna.

Ebbene, invece che infuriarsi, Saalfeld le verserà comunque la somma promessa, pretendendo però in cambio che lei firmi una nota di credito: in questo modo, infatti, l’albergatore potrà assicurarsi anche in futuro l’aiuto della sua debitrice. E Michael?

Come prevedibile, Rosalie terrà nascosto l’accaduto al compagno, ma quest’ultimo non ci metterà molto a scoprire che la fidanzata deve del denaro a Christoph. Ebbene, quando Niederbühl si dirà pronto a saldare il debito al suo posto, la Engel si sentirà ferita nell’orgoglio e finirà per avere un’accesa discussione con il suo amato. Discussione che avrà conseguenze inaspettate…

Furiosa con Michael, Rosalie accetterà infatti l’invito di Christoph ad una degustazione nella cantina del Fürstenhof. E sarà qui che accadrà qualcosa di assolutamente inaspettato: complici gli effetti dell’alcol, tra i due scatterà un bacio appassionato!

Si tratterà di un “incidente” isolato? Se la Engel si allontanerà subito dall’albergatore e metterà in chiaro di non avere interesse ad una relazione, lui sarà di tutt’altro avviso. E possiamo anticiparvi che con il passare del tempo il suo interesse nei confronti della donna non farà che aumentare… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

(Puntate 3669-88, in onda in Germania dal 6 settembre al 1° ottobre 2021)

