Rosalie Engel (Natalie Alison) è indubbiamente una donna dalle mille risorse e nel corso degli anni non ha mai smesso di stupire. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore questo simpaticissimo personaggio riuscirà però comunque a lasciare tutti a bocca aperta decidendo di buttarsi in una nuova avventura professionale… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Rosalie cerca un nuovo lavoro

Nella sua vita Rosalie si è cimentata nelle attività più disparate, dimostrando un’invidiabile flessibilità e adattabilità. Arrivata al Fürstenhof ormai più di dieci anni fa come agente immobiliare, nel corso degli anni la donna ha provato ogni genere di lavoro: direttrice amministrativa, cameriera, mental coach, barista… e persino pasticciera! E la lista è destinata ad allungarsi…

Come sappiamo, la Engel ha recentemente coronato il suo sogno di tornare insieme all’uomo della sua vita: Michael Niederbühl (Erich Altenkopf). Benché al settimo cielo, però, ben presto la donna si renderà conto di un aspetto allarmante…

André (Joachim Lätsch) le farà infatti notare come la sua nuova vita sia di fatto identica a quella di Natascha (Melanie Wiegmann): non solo ha “ereditato” dalla cantante il fidanzato, ma persino il lavoro di barista in hotel!

E sarà anche grazie a questa consapevolezza che la Engel capirà che è arrivato il momento di voltare pagina…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie vuole entrare in politica

Insoddisfatta della sua attuale situazione lavorativa, Rosalie inizierà a cercare nuove sfide professionali da aggiungere al suo già ben nutrito curriculum. E sarà proprio allora che la donna avrà un’idea a dir poco stravagante: iniziare la carriera politica!

Sì, avete capito bene: la Engel deciderà di appendere il grembiule da barista al chiodo per candidarsi come nuovo consigliere regionale. Un cambiamento che susciterà la perplessità di un po’ tutti (Michael incluso), ma non per questo Rosalie si lascerà scoraggiare…

Lo scetticismo di amici e colleghi non farà infatti che stimolare lo spirito battagliero della Engel, che riuscirà a smentire i suoi detrattori dando vita ad una campagna elettorale sorprendente. Ci sarà però un problema: la donna non è l’unica candidata.

Come vi abbiamo anticipato, anche Christoph (Dieter Bach) ambirà al posto di consigliere regionale, trovandosi così a fare i conti con un’avversaria che si rivelerà molto più temibile di quanto inizialmente preventivato dall’uomo.

La battaglia elettorale che sta per infiammare Bichlheim, però, non vedrà solo due giocatori: nell’equazione finirà infatti per inserirsi anche Ariane Kalenberg (Viola Wedekind)… e a quel punto sarà guerra! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

