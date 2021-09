Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 8 settembre 2021:

Renato (Marzio Honorato) si è confidato con Niko (Luca Turco) e si è così liberato di un grosso peso, però ora scopre che per lui le cose potrebbero anche mettersi male.

Rossella (Giorgia Gianetiempo) è nel bel mezzo di una situazione poco piacevole, ma un nuovo personaggio giungerà in suo soccorso. Occhio, inizia una storia inedita!

Fabrizio è stato travolto dalle critiche per via dello spot sul pastificio. L’uomo non sa come uscirne e Marina è in ansia per lui…

