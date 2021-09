Al centro delle attuali vicende di Un posto al sole è ancora la storyline sull’aggressione di Susanna Picardi (Agnese Lorenzini), ma presto ci sarà nuovamente spazio anche per una trama che già da un po’ sembra andare su binari non troppo prevedibili…

La prossima settimana ritroveremo Marina (Nina Soldano) impegnata a dare manforte a Serena (Miriam Candurro) quando quest’ultima capirà che Filippo (Michelangelo Tommaso) rimane con lei solo per non far stare male la figlioletta Irene (Greta Putaturo). Ma, a parte la “consulenza emotiva” fornita alla giovane Cirillo, la Giordano avrà anche di suo dei problemi non da poco, tutti riguardanti il marito…

Eh sì: le anticipazioni indicano che l’imprenditrice farà di tutto e di più per dare supporto al suo consorte Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) nel difficile momento che sta attraversando, non tralasciando però che “la situazione del pastificio sull’orlo del fallimento rischia di far cadere l’uomo in una spirale di rabbia, pericolosa per sè e per gli altri“.

Prospettive inquietanti, dunque? Quel che è certo è che anche il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni segnala questo passaggio narrativo, sottolineando che i problemi di lavoro di Fabrizio potrebbero “farlo cadere in una spirale potenzialmente tragica“.

Momenti drammatici in arrivo?

