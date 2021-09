Un posto al sole in questo periodo ci sta facendo conoscere il volto di Andrea Pacelli. Andrea è un giovane attore, ballerino e cantante, già visto in diverse produzioni teatrali, a cui nella soap partenopea di Rai 3 è stato affidato il ruolo di Mattia Savelli, un rider che spesso ha a che fare con le consegne a domicilio del Caffè Vulcano.

Il personaggio di Mattia, come sapete, è stato inserito soprattutto nella storyline del momento, quella dell’aggressione a Susanna (Agnese Lorenzini), e nelle ultime ore ha assunto improvvisamente un’importanza non da poco: il ragazzo, nelle più recenti puntate di Upas, ha detto infatti di aver ricordato qualcosa che non ha riferito alla polizia e ora intende parlarne con Franco Boschi (Peppe Zarbo).

Franco, avendo avviato insieme a Niko (Luca Turco) delle indagini parallele a quelle ufficiali, è molto interessato a ciò che Mattia può dirgli… ma di cosa sì tratterà? Le anticipazioni ufficiali indicano che la rivelazione sarà interessante e in grado addirittura di cambiare la prospettiva sull’aggressione a Susanna. Sarà dunque risolutiva?

Dando un’occhiata agli spoiler, la sensazione è che tutto questo finirà per coinvolgere più direttamente Mauro Buonocore (Giampiero Mancini), che ormai si è capito essere il compagno di Adele (Sara Ricci). Lei per prima, nei prossimi episodi, riconsidererà l’integrità di Mauro – e non certo in positivo – ma l’uomo non sarà l’unico ad essere sospettato da qui a qualche giorno.

Presto verrà tirato in ballo persino Pasquale (l’ex fidanzato di Susanna, ve lo ricordate?), tanto che Niko avrà occasione anche con lui di avere un colloquio chiarificatore, inducendolo a raccontargli tutto quello che è accaduto tra lui e la giovane Picardi. Insomma, una girandola di sospetti e sospettati farà da filo conduttore delle prossime puntate, fino alla scoperta di un video che potrebbe alleggerire finalmente la posizione di Renato (Marzio Honorato). Permetterà anche di scoprire il colpevole?

Su questo versante, non possiamo ovviamente anticiparvi di più perché vi rovinerebbe la sorpresa. E il termine che abbiamo utilizzato è proprio quello giusto, perché – leggendo i vostri commenti e opinioni sui social – abbiamo tanto l’impressione che la soluzione del caso sarà una sorpresa… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

