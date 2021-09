Per i telespettatori italiani di Una Vita sta per arrivare il momento di congedarsi da Armando Caballero (Antonio Lozano), il marito di Susana (Amparo Fernandez). L’uomo dovrà infatti abbandonare il quartiere a causa del suo lavoro e affiderà la moglie alle cure di Liberto (Jorge Pobes) e Rosina (Sandra Marchena).

Una Vita, news: Armando e le sue mille “avventure”

Fin dal giorno in cui è ritornato in scena, Armando è stato coinvolto in diverse dinamiche della soap: in primis ha aiutato la nipote Maite Zaldua (Ylenia Bagliano) quando Felicia (Susana Soleto), per punirla a causa della sua relazione con Camino (Aria Bedmar), l’ha incastrata con una falsa accusa. Come se non bastasse, ha dovuto poi arginare lo strano “corteggiamento” del collega Jacques (Richard García) verso Casilda (Marita Zafra), ciò perché l’ultimo arrivato voleva entrare in possesso della spilla dell’inserviente – a sua volta regalatale da Susana – che conteneva al suo interno un messaggio in codice.

Tra non troppo tempo, il Caballero Senior verrà inoltre coinvolto nelle dispute di natura politica tra Ramon (Juana Navas) e Antonito Palacios (Alvaro Quintana), che decideranno di candidarsi in due partiti totalmente opposti. Tuttavia, dovrà fare i conti anche con un imprevisto lavorativo…

Una Vita, trame: Armando comunica a Liberto che deve partire

Per via del suo lavoro da diplomatico, Armando scoprirà infatti di dover svolgere una missione lontano dalla Spagna. In un primo momento, l’uomo temerà ovviamente la reazione di Susana, perché quest’ultima non potrà seguirlo nella sua nuova destinazione, ma poi affronterà la situazione di petto e le comunicherà la brutta notizia.

Prima di tutto ciò, Armando troverà il modo di confrontarsi con Liberto e gli chiederà di stare vicino a Susana per tutto il tempo che, giocoforza, dovrà stare lontano da lei. Ovviamente, Liberto darà all’amico tutte le rassicurazioni del caso, specificando che non mancherà di dare il suo appoggio alla zia, così come Rosina, che in fin dei conti è la sua migliore amica. Proprio per questo, il diplomatico si preparerà per la partenza…

Una Vita, spoiler: Armando lascia Acacias!

Ma per quanto tempo si protrarrà l’assenza di Armando da Acacias? In tal senso, possiamo già anticiparvi che Susana dovrà pazientare parecchio prima di ricongiungersi al marito, dato che starà lontano dal rione per ben 81 episodi. La donna dovrà dunque ricostruirsi una vita senza il consorte al suo fianco, anche se potrà contare su Rosina e Liberto… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

