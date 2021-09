Problemi lavorativi improvvisi in arrivo per Bellita del Campo (Maria Gracia) nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita. La “capricciosa” moglie di José Miguel Dominguez (Manuel Bandera) dedicherà infatti anima e corpo alla registrazione del suo nuovo disco di inediti, ma qualcosa andrà decisamente storto e la farà piombare nella disperazione più totale…

Una Vita, news: Bellita “ospita” Jacinto nel suo disco

Le anticipazioni segnalano che José Miguel supporterà la consorte in questa nuova “fatica” artistica, convinto del fatto che i critici spagnoli accoglieranno con gioia il suo ritorno sulla scena del bel canto. Ad appoggiare la signora nell’ultimo progetto ci sarà anche la domestica Alodia (Abril Montilla), che in più di un’occasione non riuscirà a contenere la sua ammirazione per le doti della Del Campo e finirà per rovinare i nastri con i suoi complimenti. Diversivo che, gioco forza, obbligherà Bellita a registrare più volte i brani.

Col trascorrere delle giornate, ai coniugi Dominguez verrà in mente un’altra fantasiosa idea: inserire il famoso – almeno ad Acacias – “Yeppa Ya” del portinaio Jacinto (Jona Garcia) in un pezzo per dare, a loro dire, più “naturalezza” allo stesso. Ovviamente, l’uomo sarà al settimo cielo per la proposta che gli verrà fatta, così come la bizzarra Marcelina (Cristina Platas), felice all’idea che il verso del suo “amato” resterà nella storia della musica spagnola. Come già accennato, non tutto andrà però per il verso giusto…

Una Vita, spoiler: i critici bocciano il disco di Bellita!

Eh sì: possiamo anticiparvi che il fattaccio si verificherà nel corso della presentazione del nuovo disco di Bellita, che si svolgerà nell’appartamento della donna sito ad Acacias 38. In tal senso, alcuni critici musicali aderiranno all’evento, dopo essere stati invitati da José Miguel in persona, e si diranno disposti a recensire il lavoro della cantante.

Tuttavia, proprio quando sarà l’ora di ascoltare il brano in cui si sente lo “Yeppa Ya” di Jacinto, uno dei giornalisti resterà attonito e, prima di darsela a gambe levate, sottolineerà che la canzone della Del Campo è una vera e propria vergogna per la storia della musica iberica. Dato che si tratta di un critico molto importante, il resto dei colleghi appoggerà questa sua tesi. Morale della favola? La presentazione si rivelerà un vero e proprio fiasco!

Una Vita, trame: Bellita teme di essere un’artista fallita!

Come reagirà quindi Bellita alla disfatta? Esatto: proprio come state immaginando. La Del Campo entrerà in depressione e, in più di una circostanza, dirà che ormai la sua carriera è definitivamente compromessa e che tutti, pian piano, si dimenticheranno di lei. Ovviamente, José Miguel tenterà di risollevarle il morale ma l’impresa si rivelerà più dura del previsto… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

