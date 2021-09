Quello tra Camino Pasamar (Aria Bedmar) e Ildefonso Cortes (Cisco Lara) sarà un matrimonio brevissimo. Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, il nipote del Marchese de los Pontones passerà infatti a miglior vita, lasciando vedova la sua neo-sposa. Il tutto avverrà al termine di una storyline che, come già sapete, coinvolgerà anche Anabel Bacigalupe (Olga Haenke).

Una Vita, trame: Anabel rivela ai vicini di Acacias il segreto di Ildefonso

Le anticipazioni segnalano che il tutto partirà nel corso di una festa organizzata da Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) per presentarsi a tutti i vicini. A quel punto, Anabel berrà più del dovuto e finirà per rivelare ai presenti che Ildefonso non può adempiere ai suoi “doveri coniugali” con Camino poiché è rimasto evirato in seguito ad un attentato, mentre si trovava in guerra.

Da un lato il Cortes capirà subito che è stata la moglie a raccontare alla Bacigalupe il suo oscuro segreto, dall’altro lo scandalo si propagherà in fretta e furia per tutta calle Acacias ed arriverà anche alle orecchie del nonno del ragazzo.

Nello specifico, dopo aver sottolineato che ha messo tutta la sua famiglia in ridicolo, il Marchese de Los Pontones inviterà il nipote a prendersi le sue responsabilità e a sciogliere il suo matrimonio con Camino tramite l’annullamento alla Sacra Rota. Ildefonso sembrerà accondiscendere all’ultimatum del parente, ma il giorno successivo farà perdere le sue tracce. Ciò che sembrerà strano sarà però un altro suo gesto: preparerà la sua uniforme sul tavolo della sua abitazione…

Una Vita, news: Ildefonso sparisce nel nulla

Tutto questo a quali risvolti porterà? In un primo momento, Camino penserà che Ildefonso si sia allontanato da casa semplicemente per chiarirsi le idee. Tuttavia, la preoccupazione aumenterà quando, per puro caso, il sorvegliante Cesareo (Cesare Vea) vedrà l’ex militare passeggiare in stato decisamente confusionale nei pressi di un fiume.

Nonostante il parere contrario della madre Felicia (Susana Soleto), Camino si rivolgerà persino alle autorità per cercare di rintracciare il marito il prima possibile, ma ogni sforzo sembrerà vano e il povero Cortes sparirà nel nulla.

In un determinato pomeriggio, la Pasamar avrà poi l’impressione di trovarsi di fronte al marito che, oltre a bagnare il pavimento con i suoi passi, la inviterà ad essere felice e le darà la sua personale benedizione per un eventuale futuro al fianco di Maite Zaldua (Ylenia Baglietto). Tutto sarà però frutto dell’immaginazione della ragazza… o forse sarebbe meglio definire quello che succederà una vera e propria premonizione.

Una Vita, spoiler: Camino scopre da Armando che Ildefonso è morto

Eh sì: entro poche ore, Armando Caballero (Antonio Lozano) si presenterà infatti alla porta di Camino per comunicarle che gli inquirenti hanno ritrovato Ildefonso, purtroppo privo di vita, all’interno di un lago!

Dagli accertamenti sarà quindi chiaro che il Cortes si è suicidato, ma ciò non farà altro che innescare in Camino degli ulteriori sensi di colpa per non averlo saputo comprendere abbastanza… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.