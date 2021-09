Vecchie ruggini sono destinate a riaffiorare nelle prossime puntate italiane di Una Vita: a causa della sua improvvisa amnesia, Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) non ricorderà gli ultimi dieci anni della sua vita e sarà ancora convinto del fatto che Ramon Palacios (Juanma Navas) abbia ucciso sua moglie Celia (Ines Aldea). Una svolta che permetterà alla dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrido) di tentare di riavvicinarsi al marito…

Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di lunedì 13 e martedì 14 settembre 2021

Una Vita, news: ecco perché Felipe perderà la memoria

Come abbiamo già avuto modo di spiegare nei nostri post precedenti alle anticipazioni, Felipe perderà la memoria in seguito ad un periodo passato in coma. Su ordine del losco avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro), la domestica Laura Alonso (Agnes Llobet) metterà infatti del veleno nel suo bicchiere d’acqua.

Tuttavia, la domestica si pentirà subito del suo gesto e chiamerà i soccorsi; ciò avverrà, nello specifico, appena l’uomo cadrà a terra sbattendo la testa sullo spigolo del suo letto.

Al termine di diverse giornate, Felipe riprenderà quindi conoscenza ma non avrà ricordo degli ultimi dieci anni della sua vita, tant’è che non riconoscerà Bellita del Campo (Maria Gracia) né tanto meno sua moglie Genoveva, che riterrà erroneamente una volontaria dell’ospedale che si sta prendendo cura di lui. In questa confusione mentale, un’altra persona a farne le spese sarà il povero Ramon…

Una Vita, spoiler: Felipe crede che Ramon abbia ucciso Celia

Eh sì: nel corso di un dialogo con Liberto (Jorge Pobes), emergerà infatti il nome del Palacios Senior e lì Felipe andrà letteralmente in escandescenze. Da un lato l’Alvarez Hermoso si domanderà perché il vicino non sia ancora in carcere, visto che ha spinto senza remore Celia giù da una finestra di calle Acacias, dall’altro quasi nessuno avrà il coraggio di parlare con Ramon della questione (anche se poi la verità sarà destinata ad emergere).

Come facilmente prevedibile, il Palacios si intristirà di fronte alla “novità”, anche perchè Felipe chiederà espressamente di non vederlo, ma Carmen (Maria Blanco), Lolita (Rebeca Alemany) e Antonito (Alvaro Quintana) gli offriranno tutto il loro supporto.

Una Vita, trame: Velasco geloso delle attenzioni che Genoveva riserva a Felipe

Comunque sia, un altro dei protagonisti di questa storyline sarà l’avvocato Velasco che, per via di alcuni baci scambiati con Genoveva, non vedrà di buon occhio la vicinanza che la donna starà cercando di ristabilire con il marito.

Oltre a ribadire che ha smosso mari e monti per farla prosciogliere dall’accusa di avere ucciso Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), Javier chiederà espressamente alla Salmeron se davvero vuole stare con lui in futuro o se lo sta soltanto prendendo in giro.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

E così, per l’ennesima volta, Genoveva riuscirà a plagiare Velasco, chiedendogli ancora un po’ di tempo prima di accantonare definitivamente il suo matrimonio con Felipe… ma per quanto dureranno le menzogne della cattivona? Sarà infatti ovvio che, in realtà, non ha mai smesso di amare, seppur a modo discutibilmente suo, l’Alvarez Hermoso… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI