Come si sentirà Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) una volta che uscirà dal coma? Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, la storyline legata all’avvocato continuerà infatti a riservare diverse sorprese, visto che l’uomo si dimenticherà degli ultimi dieci anni della sua vita. Un imprevisto con cui dovrà fare i conti la perfida Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Vediamo insieme perché…

Una Vita, news: Laura cerca di uccidere Felipe ma se ne pente e…

Se avete dato uno sguardo ai nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che tutto partirà nel momento in cui il losco Javier Velasco (Alejandro Carro) ordinerà alla domestica Laura Alonso (Agnes Llobet) di liberarsi del rivale in amore Felipe per avere campo libero con Genoveva, con la quale avrà già condiviso alcuni baci. Per paura che il legale corrotto possa fare del male alla sorella Lorenza (Yarea Guillén), la Alonso si piegherà al ricatto ed avvelenerà un bicchiere d’acqua destinato al povero Alvarez Hermoso che, dopo aver avuto una crisi respiratoria, cadrà a terra e sbatterà la testa sullo spigolo del suo letto.

A quel punto, Laura si pentirà di ciò che ha fatto e chiamerà i soccorsi, cosa che salverà di fatto Felipe da morte certa. Tuttavia, lo storico residente di Acacias passerà diversi giorni in coma e Genoveva starà continuamente al suo capezzale, nonostante la guerra mossa contro di lui nel processo sulla morte di Marcia Sampaio (Trisha Fernadez).

Una Vita, spoiler: Felipe non ricorda gli ultimi dieci anni della sua vita

Occhio quindi a quello che succederà dopo l’ennesimo tentativo di Laura (ancora ricattata da Velasco), di uccidere Felipe. Quest’ultimo infatti si risveglierà improvvisamente dal coma e darà l’impressione di non conoscere Genoveva, visto che le chiederà come si chiama e per quale motivo gli dia del tu.

In un successivo confronto con il medico che avrà in cura il marito, la Salmeron andrà incontro ad uno spiacevole responso: l’Alvarez Hermoso non ha nessun ricordo degli ultimi dieci anni della sua vita, motivo per cui ignorerà persino il fatto di essere sposato con lei. Un vero e proprio shock per la cattivona, che si accorgerà della veridicità della diagnosi quando, durante una visita, Felipe parlerà con Liberto (Jorge Pobes) e sarà più mai che convinto dell’idea che Leonor (Alba Brunet) abiti ancora ad Acacias!

Una Vita, trame: l’amnesia di Felipe; finzione o realtà?

Come si comporterà quindi Genoveva di fronte allo smemorato Felipe? Cercherà di sfruttare la situazione a suo vantaggio per riaverlo nuovamente dalla sua parte? Quel che è certo è che, col trascorrere degli episodi, i telespettatori avranno come la sensazione che l’Alvarez Hermoso stia in qualche modo mentendo alla consorte. Sarà dunque lecito chiedersi se la sua amnesia sia reale oppure inscenata… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

