Nelle prossime puntate italiane di Una Vita il losco avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro) verrà mosso da un unico obiettivo: spedire all’altro mondo Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), ossia il suo ostacolo più grande per cominciare – almeno a suo dire – una relazione con Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Per riuscire nel suo scopo, il legale non esiterà dunque a minacciare la domestica Laura Alonso (Agnes Llobet), ma non tutto andrà come previsto…

Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni dal 12 al 17 settembre 2021

Una Vita, news: Laura avvelena Felipe ma…

Come abbiamo già segnalato ampiamente nei nostri post dedicati alle anticipazioni, Velasco farà leva sul fatto che, anni prima, è stato in grado di fare assolvere Laura per l’omicidio del padre. In nome della riconoscenza che gli deve, l’avvocato farà quindi sapere all’inserviente che è necessario che elimini Felipe.

In un primo momento, la Alonso cercherà di ribellarsi a tale ordine, ma poi sarà costretta a procedere quando Javier, tramite i suoi complici, provocherà un malore a Lorenza (Yarea Guillén), la sorella disabile (unico motivo per cui lei si è piegata ai continui ricatti di Genoveva).

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Da un lato emergerà infatti che Laura ha agito in tale maniera soltanto per avere i soldi utili per partire in Germania e consentire alla parente di tornare a camminare grazie ad una costosissima operazione, dall’altro la domestica cadrà sotto il giogo di Velasco ed avvelenerà l’Alvarez Hermoso.

Tuttavia, la donna non andrà fino in fondo col suo proposito e presterà immediatamente soccorso a Felipe, che verrà prontamente ricoverato in ospedale.

Una Vita, trame: Felipe in fin di vita, ma Velasco vuole ancora ucciderlo!

Tutto questo a quali risvolti porterà? Di primo acchito, il medico non riuscirà a spiegarsi l’origine del malessere di Felipe e scarterà l’ipotesi che sia entrato in coma soltanto perché ha sbattuto la testa, come Laura gli racconterà omettendo di aver utilizzato del veleno.

Col trascorrere delle ore, oltre al commissario Mendez (David Garcia Intriago) e a tutti gli abitanti di Acacias, anche Genoveva verrà a conoscenza delle condizioni delicate del marito e si presenterà al suo capezzale.

Anche se l’Alvarez-Hermoso sarà in stato di incoscienza, la dark lady si rivolgerà a lui con disprezzo e sottolineerà che tutto questo non sarebbe successo se avesse dimenticato Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) e si fosse concentrato sulla nascita del loro bambino, perso purtroppo a causa sua.

Piena di rabbia, la Salmeron finirà così per apprendere che Felipe potrebbe morire entro poche ore oppure rimanere addirittura in stato catatonico, il tutto mentre Velasco farà in modo di introdursi in ospedale per ricordare a Laura che deve rispettare il compito che le ha dato: uccidere l’Alvarez Hermoso!

Una Vita, spoiler: Felipe si risveglia dal coma!

Ma Laura, stavolta, riuscirà a rispettare l’ordine? Fortunatamente no perché, proprio quando starà per manomettere la bomboletta dell’ossigeno, seppur con evidente difficoltà, arriverà Genoveva in ospedale, impedendole di compiere l’ultimatum di Velasco. E sarà proprio allora che Felipe si risveglierà dal coma… in stato decisamente confusionale! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.