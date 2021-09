Una vita, cast: chi è SILVIA MARTY, la “Soledad Lopez” della telenovela

Nelle ultime puntate della telenovela Una vita, i telespettatori italiani hanno fatto la conoscenza di Soledad Lopez, la nuova governante di casa Bagicalupe. La donna, arrivata su segnalazione di un’agenzia, si è immediatamente scontrata con l’esuberante Anabel, chiarendo fin da subito di non essere disposta a tollerare i capricci della giovane figlia di don Marcos.

Leggi anche: Una Vita anticipazioni: GENOVEVA fa credere a VELASCO che FELIPE sta morendo!

In futuro capiremo che l’arrivo di Soledad a Calle Acacias è foriero di numerosi lutti che sconvolgeranno le vite di più di una famiglia del prestigioso quartiere. In attesa che il suo ruolo nella soap vada a delinearsi, scopriamo chi è Silvia Marty, l’attrice che presta il volto all’ambigua domestica.

Silvia nasce a Barcellona, nella regione della Catalogna, il 10 giugno del 1980. Amante fin da bambina delle arti corali, segue con dedizione un corso di danza e pattinaggio artistico, distinguendosi per i movimenti aggraziati e la sgargiante chioma rossa. Grazie al fisico longilineo e alle doti coreutiche, viene notata da alcuni osservatori che la segnalano alla produzione del programma televisivo Y tu bailas?, che le consente di fare il suo esordio sul piccolo schermo. In seguito, è impegnata in alcuni musical teatrali come New Beatle, Casper el musical, U no es ningù e Cabaret.

La danza però non è più l’unico obiettivo della Marty, che dopo l’esperienza televisiva decide di specializzarsi nella arti recitative, aprendosi nuove opportunità nel mondo dello spettacolo. Date le numerose competenze maturate sul palcoscenico, viene scritturata per interpretare Ingrid Munoz nella fortunata serie televisiva Paso Adelante, che otterrà un enorme successo anche in Italia.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Divenuta un volto familiare al pubblico internazionale, la Marty in seguito continuerà a interpretare ruoli in varie produzioni iberiche e, dopo essere brevemente tornata sui teleschermi italiani nel 2013 nella miniserie Io ti troverò (nella parte di Suor Erminia), bisognerà aspettare altri sette anni per rivedere Silvia Marty in una produzione trasmessa anche nel nostro Paese. La nuova ribalta arriva infatti nel 2020, grazie all’interpretazione di Soledad Lopez nella soap di TVE Acacias 38, in onda in Italia con il nome di Una Vita. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI