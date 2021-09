Una vita, cast: chi è AGNES LLOBET, la “Laura Alonso” della telenovela

Laura Alonso è forse il personaggio che più di tutti sta facendo discutere il pubblico nelle ultime puntate di Una Vita. La domestica di donna Genoveva Salmerón grazie alla falsa testimonianza al processo per la morte di Marcia, è risultata decisiva nell’assoluzione della sua signora. A giocare a favore della moglie di Felipe Àlvarez Hermoso è stato lo scaltro avvocato Javier Velasco, che è riuscito a corrompere Laura promettendole una lauta ricompensa se avesse ritrattato la deposizione che avrebbe senz’altro portato alla condanna della Salmerón. Ma chi è Agnes Llobet, l’attrice che presta il volto all’intrigante Laura Alonso?

Nata a Palma de Mallorca nel 1984, Agnes mostra fin dall’infanzia una grande attitudine per la recitazione: il suo passatempo preferito è infatti recitare a memoria brevi monologhi, un hobby decisamente particolare per una bambina di soli sette anni. Grazie all’impegno dei genitori, riesce a iscriversi in una prestigiosa accademia di recitazione, dove affinerà le proprie qualità attoriali. Nel frattempo prosegue la carriera scolastica, conseguendo pochi anni dopo la maturità scientifica e in seguito anche la Laurea, ottenuta brillantemente in un’università iberica.

L’esordio cinematografico avviene a ventisei anni, nel 2008, quando viene scritturata per una serie di successo regionale in onda nelle Baleari. Il successo vero e proprio arriva però qualche anno più tardi, nel 2016, grazie alla magistrale interpretazione di Mencia Ruíz nella popolare soap iberica Il Segreto, che la rende popolare anche in Italia. L’anno seguente è nel cast della fortunata serie tv La casa di carta, che in poco tempo raggiunge un insperato successo internazionale.

Ormai divenuta un volto conosciuto anche in tutto il mondo, Agnes nel 2020 viene scelta da TVE per interpretare Laura Alonso nella soap Una Vita, debuttando in Italia l’anno seguente. L’ultimo lavoro della Llobet risale a qualche mese fa nella nuova produzione Netflix (disponibile anche in Italia) La cuoca di Castamar, dove presta il volto a Beatriz Ulloa.

Artista a tutto tondo, Agnes Llobet, oltre a essere una grande attrice è anche una poetessa molto apprezzata in Spagna, dove ha pubblicato diverse opere come Podríem (2010), La dona de Poe (2012), L’incendi de les papallones (2015), El desig d’Alcmena (2017) e Turista zero (2020). Il successo non ha però cambiato il carattere di Agnes, che, come dimostrano gli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, non disdegna mai un autografo o una foto con i suoi numerosi fan sparsi per il mondo.

