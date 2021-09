Una vita non ci sarà più nel weekend, Love is in the air confermata al sabato!

Questa stagione televisiva è partita con una serie di modifiche ai palinsesti che hanno coinvolto anche la programmazione del daytime. In queste ora registriamo una nuova modifica che riguarda il fine settimana e che interessa soprattutto i fan di Una vita e quelli di Love is in the air.

Come già sappiamo, quello che doveva essere uno spostamento temporaneo – parliamo della messa in onda di Amici di Maria De Filippi alla domenica pomeriggio anziché al sabato – si è trasformato alla fine in definitivo. Ecco quindi ciò che vedremo da ora in poi nei pomeriggi del weekend di Canale 5.

Il sabato, già dal 2 ottobre, si partirà con Beautiful alle 13,40 per proseguire poi alle 14,10 con Scene da un matrimonio, il nuovo programma condotto da Anna Tatangelo. Seguirà alle 15.40 un lungo appuntamento con Love is in the air, che alle 16,30 passerà la linea a Silvia Toffanin con Verissimo.

La domenica, invece, assenza totale di soap pomeridiane sull’ammiraglia Mediaset: alle 14,00 andrà in onda Amici e alle 16,30 Verissimo.

Vediamo infine quali saranno le conseguenze di tutto ciò su soap opera e telenovele: nei prossimi mesi Beautiful continuerà dal lunedì al sabato e non sarà più programmato alla domenica (giorno in cui, del resto, andava finora in onda solo per pochissimi minuti); quanto a Una vita, le vicende ambientate ad Acacias non avranno più alcun appuntamento nel weekend e proseguiranno normalmente dal lunedì al venerdì. Bel colpo invece per gli appassionati di Eda e Serkan: per le romanticissime storie di Love is in the air è confermata la puntata del sabato, che farà da traino a Verissimo.

