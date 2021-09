Armando Incarnato è stato confermato nel parterre maschile anche in questa nuova edizione di Uomini e Donne. Il cavaliere si è subito fatto notare per alcuni litigi con Biagio Di Maro prima e Graziano poi, tornando a essere l’uomo più chiacchierato del trono over.

Leggi anche: Uomini e donne, il ritorno di Stefano Pastore e altre anticipazioni

Nelle scorse puntate l’Incarnato ha anche fatto la conoscenza di Marika, una nuova dama che subito ha accettato il suo invito, nonostante gli opinionisti la abbiano messa in guardia sui trascorsi del cavaliere. La donna ha però deciso di procedere comunque con la conoscenza del parrucchiere partenopeo, con il quale spera di poter uscire dal programma.

Uomini e donne spoiler: GIANNI SPERTI avvisa IDA riguardo a GRAZIANO

Gianni Sperti è intanto sempre al centro delle vicende di Uomini e Donne: come abbiamo visto, l’opinionista è stato molto duro con alcuni corteggiatori che hanno rifiutato di conoscere Andrea Nicole, arrivando ad accusarli di avere una mente limitata e di essere poco propensi al cambiamento.

Gianni dal canto suo continuerà nel suo ruolo di “picconatore”, riuscendo a distogliere l’attenzione di Ida Platano verso Graziano. La donna infatti si dirà abbastanza interessata al corteggiatore, salvo tornare sui propri passi quando lo Sperti le farà presente dei burrascosi trascorsi dell’uomo all’interno del programma. Come la prenderà Graziano?

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)