Secondo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il fortunato talk show dei sentimenti di Mediaset condotto da Maria De Filippi. Il trono classico è finalmente entrato nel vivo e, dopo un periodo di iniziale ambientamento, i tronisti hanno cominciato ad approfondire la conoscenza dei propri pretendenti.

Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: Joele Milan è fuori dal programma

Non è stata solo l’espulsione di Joele Milan a scaldare gli animi nella scorsa registrazione, ma anche l’esterna che ha visto come protagonisti Ciprian e Andrea Nicole. La donna non ha mai nascosto il proprio interesse per il bel corteggiatore e nell’ultima uscita non hanno lesinato tenere effusioni, arrivando perfino a scambiarsi un bacio a telecamere spente.

Si tratta di una svolta sorprendente nella conoscenza tra Andrea Nicole e il corteggiatore italo-rumeno, che però non ha convinto lo scaltro Gianni Sperti, il quale subito ha messo in dubbio la genuinità delle intenzioni di Ciprian.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Alla base dei dubbi dell’opinionista ci sarebbero alcune dichiarazioni del ragazzo pronunciate nelle settimane precedenti, a cui sono seguite le controverse parole di Armando Incarnato (che ha consigliato al ventinovenne di baciare alla svelta la tronista): una serie di circostanze in grado di far riflettere anche il pubblico in studio, intenzionato a vederci chiaro sui reali sentimenti dell’Aftim.

Sarà vero amore quello di Ciprian verso Andrea Nicole? È quello che si sono chiesti tutti all’interno dello studio, compresa la tronista in questione, fin dal principio attratta dall’uomo. Proseguirà la loro storia? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.