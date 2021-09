Ha del clamoroso quanto accaduto durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne, lo storico dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Dopo un percorso durato meno di un mese all’interno del programma, il tronista veneziano Joele Milan è stato sorprendentemente espulso dalla trasmissione.

Si tratta di una decisione inusuale, che arriva a distanza di più di dieci anni dall’ultimo precedente. Una condanna severa decisa dalla stessa Maria De Filippi, delusa e infastidita dal comportamento di Joele, che nell’ultimo periodo aveva già fatto parlare di sè per aver voluto stranamente concludere anzitempo l’esterna con una sua pretendente.

Ad aver convinto la conduttrice a prendere questa estrema decisione è stato un episodio in particolare, verificatosi nelle scorse puntate di Uomini e Donne: sembrerebbe che Milan avesse intenzione di frequentare la corteggiatrice Ilaria lontano dalle telecamere del programma, in modo tale da non compromettere il suo percorso fin da subito agli occhi del pubblico e degli opinionisti.

Pensando di non essere ascoltato da orecchie indiscrete, il tronista avrebbe spiegato durante un ballo il machiavellico piano alla ragazza, venendo però intercettato a sua insaputa dai microfoni della redazione, che subito hanno smascherato le torbide intenzione del giovane.

L’espulsione, arrivata come un fulmine a ciel sereno per il ventiseienne, gli è stata comunicata di fronte a tutte le corteggiatrici e queste ultime non hanno lesinato critiche verso il comportamento dell’uomo, che immediatamente (e definitivamente) ha lasciato il programma.

