Bello, bravo e sincero. Bastano tre parole per descrivere in modo esaustivo Matteo Fioravanti, il nuovo tronista di Uomini e Donne che nella puntata di ieri si è fatto conoscere meglio grazie alle esterne realizzate insieme a Noemi e Maria.

Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: CIPRIAN e ANDREA NICOLE, sarà amore?

Il ragazzo, apparso molto timido e schietto, ha finalmente rotto il ghiaccio con le ragazze scese in studio per lui, portando a uno step successivo la conoscenza con le sue corteggiatrici. Le prime due donne ad essere state invitate in esterna sono state, come già detto, Maria e Noemi, con le quali lui ha vissuto due uscite totalmente diverse: se con la prima è mancato quel trasporto fondamentale in un rapporto di coppia, con la seconda il tronista è apparso molto a suo agio, come dimostrato dal lungo abbraccio finale. Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, Matteo continuerà la conoscenza con Noemi, con la quale, come riportano le anticipazioni, le cose procederanno a gonfie vele.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Chi invece non è più tornata nel programma è Maria, la quale, dopo l’ultima registrazione in cui il tronista aveva mostrato una spiccata preferenza per Noemi, ha deciso di non presentarsi in trasmissione, mettendo dunque la parola fine alla conoscenza con il Fioravanti.

Per Matteo si tratta comunque di un’assenza ininfluente, data la freddezza con cui nell’ultima registrazione aveva trattato Maria, verso la quale, come da lui stesso dichiarato, non provava alcun sentimento. Sarà davvero Noemi la donna della sua vita? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.