Ha letteralmente infuocato il web la puntata di ieri di Uomini e Donne, che ha visto l’esordio di Nicole Andrea sul trono che occuperà presumibilmente fino alla fine dell’anno. La ragazza, come già detto, è biologicamente nata di sesso maschile, salvo intraprendere nel corso dell’adolescenza un percorso di transizione sessuale per diventare a tutti gli effetti una donna. Una storia che ha di certo emozionato una larga fetta di pubblico, che ha visto in Nicole una ragazza dai sentimenti puri e sinceri. Non sono mancate però le polemiche sui social, che hanno trascinato l’hashtag #uominiedonne in cima alle tendenze di Twitter.

Comunque sia, dopo le presentazioni di rito assisteremo ora al momento della conoscenza effettiva tra la donna e i suoi corteggiatori, con questi ultimi che appariranno a volte turbati dopo aver appreso la storia della ventinovenne.

Entra nel vivo anche il trono di Joele e Matteo, i due tronisti che nelle puntate precedenti sono stati introdotti nel programma con il classico video di presentazione. Per loro sono arrivate nel programma numerose corteggiatrici, le quali erano, come di consuetudine, ignare dell’identità dei due ragazzi. Un vero e proprio appuntamento al buio, che nelle prossime puntate vedrà subito in rivalità Joele e Matteo, i quali, come già accennato, si contenderanno la stessa donna.

Riguardo al trono over, ancora nessun cavaliere si è palesato per corteggiare Gemma Galgani, rimasta al palo in queste prime puntate della nuova stagione (che hanno visto l'arzilla dama piemontese presentarsi in studio con labbra e décolleté fresche di intervento di chirurgia plastica). Arriverà qualcuno in grado di far tremare ancora una volta il cuore di Gemma?