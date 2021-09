Nelle ultime puntate di Uomini e Donne abbiamo assistito alla presentazione davanti alle telecamere dei nuovi tronisti Andrea Nicole, Joele, Roberta e Matteo. I quattro hanno raccontato le proprie storie al pubblico, facendo simultaneamente la conoscenza dei corteggiatori scesi nello studio per un appuntamento al buio, i quali erano del tutto ignari della loro identità.

Un trono che si prospetta ricco di sorprese e colpi di scena e che i telespettatori di Canale 5 hanno già premiato con ascolti record, in grado di premiare Uomini e Donne in qualità di programma più visto del daytime pomeridiano. Ma cosa vedremo nelle prossime puntate della trasmissione condotta da Maria De Filippi?

Soffermandoci sul trono classico, Nicole farà un’esterna con Ciprian, il corteggiatore che più di tutti ha dimostrato sincero interesse per la donna. Al contrario, Roberta inizialmente ha preferito non uscire ancora con nessun pretendente, avviando però un fitto scambio epistolare via chat con alcuni ragazzi del parterre. In seguito, la donna ha deciso di andare in esterna con il ragazzo che ha ritenuto più interessante e affine ai suoi canoni.

Riguardo al trono over, Ida Platano apparirà sempre più attratta da Marcello mentre Graziano, soprattutto a seguito del duro litigio con Armando della scorsa puntata, perderà punti agli occhi della ex fidanzata di Riccardo Guarnieri.

Appuntamento dunque a questo pomeriggio alle 14.45 per una nuova imperdibile puntata di Uomini e Donne. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.