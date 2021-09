In attesa che debutti in onda la nuova stagione, vediamo le prime anticipazioni riguardanti le prossime puntate di Uomini e Donne, che, ricordiamo, tornerà su Canale 5 a partire da lunedì 13 settembre. Giorni di ambientamento per i tronisti, che iniziano a fare conoscenza con i corteggiatori e corteggiatrici presenti in studio.

Nicole Andrea sta conoscendo Ciprian, un ragazzo che ha subito colpito la tronista per via del suo aspetto fisico. La tronista Roberta continua invece il suo percorso di conoscenza via chat: la donna è infatti intenzionata a rapportarsi con tutti i corteggiatori, seppure ce ne sia uno in particolare che l’ha particolarmente colpita: si tratta di uno chef con la passione del pugilato, che ha subito instaurato un ottimo rapporto con lei grazie ai suoi modi di fare e al suo carattere. Per questo motivo, Roberta ha deciso di portarlo in esterna.

Riguardo ai troni maschili, Joele e Matteo sono attualmente impegnati a corteggiare la stessa donna. La ragazza in questione, che ha avuto la possibilità di uscire con entrambi, ha preferito la compagnia di Matteo, da lei definito più compatibile a livello caratteriale. Tanta delusione per Joele, il quale continua la frequentazione con le altre corteggiatrici del parterre.

Il trono over vede invece la presenza di quasi tutte le dame e i cavalieri storici. Ida, tornata in pianta stabile all’interno della trasmissione, appare abbastanza confusa sui suoi sentimenti benché non le manchino i ragazzi scesi appositamente per corteggiarla (e tra i quali figura un uomo che ha subito attirato le attenzioni della Platano).

Presente anche Gemma Galgani, con un décolleté nuovo di zecca, che ha subito inaugurato la stagione litigando aspramente con la sua acerrima rivale Tina Cipollari. Diverbio anche tra gli uomini, con Armando e Biagio che hanno discusso sul finale della registrazione.