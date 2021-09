È partito il countdown per l’avvio ufficiale della nuova stagione di Uomini e Donne, che a partire da lunedì 13 settembre tornerà ad andare in onda su Canale 5 dalle ore 14.45. Si prospetta un’edizione ricca di novità, grazie alle numerose modifiche apportate alla trasmissione che potremo scoprire tra pochissimi giorni. Una su tutte è la presenza, per la prima volta nella storia del format, di una tronista transessuale, Nicole Andrea, che ha deciso di mettersi in gioco all’interno del programma dopo alcune delusioni sentimentali.

Leggi anche: Uomini e donne: anticipazioni e rumors sulla stagione 2021-2022, novità

Seppure le luci dei riflettori siano al momento puntate principalmente su Nicole, è confermata la presenza di altri tre tronisti, che vanno a completare il quartetto protagonista del trono classico che accompagnerà il pubblico presumibilmente fino alla pausa natalizia.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Novità anche per quanto riguardo il trono over, che registra numerose defezioni e altrettante new entry rispetto all’edizione precedente. Confermata la presenza di Gemma Galgani: la donna quest’anno dovrà vedersela con l’agguerrita rivale Isabella Ricci, che durante la stagione estiva non ha lesinato parole al vetriolo verso la dama piemontese. Non potevano mancare neanche Armando Incarnato e Ida Platano, ormai veterani della trasmissione che si avviano verso una nuova stagione di amori e pettegolezzi.

Riguardo alla squadra degli opinionisti non sono stati annunciati cambiamenti: anche quest’anno vedremo sulle loro poltrone Tina Cipollari e Gianni Sperti, che – a colpi di osservazioni piccate e commenti mai banali – aumenteranno la temperatura dello studio accendendo gli animi di dame e cavalieri. A dirigere l’orchestra l’insostituibile padrona di casa Maria De Filippi, ormai indiscussa regina dei pomeriggi di Mediaset, ormai da ventisei anni al timone del programma. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.