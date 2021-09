UOMINI E DONNE sostituisce Brave and beautiful da oggi

Quella odierna (13 settembre) è una grande giornata per tutti i telespettatori di Uomini e Donne, che a partire dalle 14,45 su Canale 5 ritroveranno in onda lo storico dating show condotto da Maria De Filippi, giunto alla ventiseiesima edizione. Il programma, come già sapete, sostituisce da oggi la soap opera turca Brave and beautiful, che ci ha fatto compagnia dall’inizio di luglio e che – da quanto emerso recentemente su alcuni organi di stampa – ritroveremo in onda l’estate prossima con le 46 puntate rimanenti.

Nella puntata di oggi di Uomini e donne ci sarà la tanto attesa presentazione dei nuovi tronisti, che nella prima parte di stagione saranno quattro: due uomini e due donne. La grande novità di quest’anno è la presenza, per la prima volta nella storia del programma, di una tronista transessuale, Andrea Nicole, sbarcata all’interno della trasmissione dopo alcune delusioni d’amore.

Per la ragazza non saranno però tutte rose e fiori e già nei primissimi minuti di trasmissione si ritroverà a fare i conti con lo scetticismo dei corteggiatori nei suoi confronti, restii a uscire con lei a causa della sua trasformazione da uomo a donna.

Confermato il format dello scorso anno, che vede la presenza simultanea di trono classico e trono over. Quella di oggi può essere considerata una puntata pilota anche per il parterre over: prima della presentazione delle nuove dame e dei cavalieri, tornerà in studio una storica coppia formatasi all’interno della trasmissione (che dura ormai da dieci anni).

Protagonista fin dai primi minuti di questa stagione sarà però una storica dama, Ida, la quale farà subito la conoscenza di due giovani e aitanti ragazzi. Spazio anche a un acceso battibecco tra Armando Incarnato e Gemma Galgani, tornata ancor più agguerrita a seguito dell’intervento di chirurgia plastica a cui si è sottoposta nel periodo estivo.

Spazio dunque al debutto stagionale di quella che si preannuncia una ventiseiesima stagione di Uomini e Donne ricca di emozioni e colpi di scena. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.