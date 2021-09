Riprende Verissimo, il settimanale di interviste e spettacolo condotto come sempre da Silvia Toffanin. Quest’anno il talk show presenta al pubblico una grande novità: la trasmissione continuerà ad andare in onda al sabato pomeriggio ma (almeno per i primi mesi) si arricchirà di un secondo appuntamento in onda nel pomeriggio della domenica.

Leggi anche: GRANDE FRATELLO VIP, anticipazioni puntata di venerdì 17 settembre 2021

Vediamo quindi quali saranno gli ospiti del primo fine settimana, secondo quanto riportato dalle anticipazioni ufficiali diffuse da Mediaset:

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Dal 18 e 19 settembre “Verissimo” raddoppia: oltre al classico appuntamento del sabato andrà in onda anche la domenica pomeriggio.

Nato nel 1996 e condotto per il quindicesimo anno da Silvia Toffanin, il talk show di Canale 5 si appresta a vivere una nuova stagione, mantenendo inalterata la sua formula caratterizzata dal racconto di storie emotivamente coinvolgenti e di interviste esclusive ai personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport e della società. Tra gli ospiti di questo primo weekend in compagnia di Silvia Toffanin:

Sabato saranno in studio: il vincitore del salto in alto di Tokyo 2020 Gianmarco Tamberi con la futura sposa Chiara Bontempi, Belen Rodriguez, Adriana Volpe ed Enrico Papi. Inoltre, spazio all’intensa storia della velocista paraolimpica Monica Contrafatto, che ha dedicato la sua medaglia di bronzo nei 100 metri all’Afghanistan, dove, in missione nel 2012, perse una gamba.

Domenica saranno protagonisti del talk show altri due atleti che quest’estate, con le loro prestazioni e storie di vita, hanno regalato all’Italia emozioni uniche: Marcell Jacobs, doppia medaglia d’oro nei 100 metri e nella staffetta 4X100 di Tokyo 2020, e la “divina”Federica Pellegrini, alla sua ultima avventura olimpica. E poi, in studio la regina dei tormentoni estivi del 2021 Orietta Berti e Ilary Blasi, alla conduzione del nuovo celebrity show di Canale 5 Star in the Star.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.