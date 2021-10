Dopo l’appuntamento andato in onda in via del tutto eccezionale lo scorso lunedì pomeriggio, il talent show Amici, condotto da Maria De Filippi, torna nella sua collocazione della domenica. Abbiamo visto nel corso di questa settimana l’eliminazione del cantante Inder, perché la sua professoressa di riferimento, Anna Pettinelli, ha deciso di squalificarlo a causa di un provvedimento disciplinare. Ora la registrazione della quinta puntata è stata effettuata e in questo post vi racconteremo ciò che andrà in onda domenica 17 ottobre.

Si parte da due sfide, una per il canto e l’altra per il ballo. Sul versante canto, protagonista sarà Elisabetta, la quale si scontrerà con una ragazza di nome Alessandra e purtroppo dovrà abbandonare la scuola. Stessa sorte toccherà al ballerino Matt, il quale perderà la sfida contro un ballerino di danza classica, Guido.

In un secondo momento Maria De Filippi farà i complimenti agli allievi di ballo, perché hanno dimostrato non solo di essere sempre puntuali alle lezioni ma anche una forte dedizione in ogni coreografia assegnata; diversamente avrà parole critiche nei riguardi dei cantanti, colpevoli di non impegnarsi a fondo. Ed è proprio per questo che la produzione, circa un’ora prima della registrazione, darà loro una sorta di compito: dovranno preparare una cover in poco più di un’ora. Nel corso della registrazione tutti i cantanti si esibiranno proprio in questa cover e giudice sarà il cantautore Ermal Meta, il quale stilerà una classifica di gradimento.

I cantanti, poi, si esibiranno anche nei loro inediti e Giacomo, allievo di Rudy Zerbi, vedrà il proprio giudizio sospeso da parte del proprio professore. A proposito di giudizi sospesi, la cantante Flaza avrà nuovamente la maglietta sospesa da Lorella Cuccarini, la quale – dopo il provvedimento disciplinare – deciderà di non squalificarla, ma vorrà prendersi ancora del tempo per valutare.

Dal versante ballo tutti vedranno la propria posizione confermata all’interno della scuola. Ospiti di puntata il gruppo dei The Kolors. Questo e molto altro andrà in onda domenica 17 ottobre alle 14.00 su Canale 5. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.