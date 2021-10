AMICI 21, anticipazioni puntata di domenica 24 ottobre 2021

Domenica 24 ottobre 2021 alle 14.00, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata della fase pomeridiana di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Nella scorsa puntata avevamo visto la cantante Flaza ricevere nuovamente il giudizio in sospeso da parte della propria professoressa di riferimento, ovvero Lorella Cuccarini. L’allieva ha subito un provvedimento disciplinare, in quanto anziché concentrarsi sulle lezioni ha preferito dedicare le proprie ore all’utilizzo sfrenato del cellulare, ed è per questo che la Cuccarini ha deciso di metterla sotto osservazione per un po’ di tempo.

Questo periodo però, a quanto pare, è arrivato al termine. Nella puntata che vedremo domenica pomeriggio, infatti, Flaza verrà squalificata, perché non sarà riuscita a dimostrare la propria volontà di rimanere nella scuola e impegnarsi.

Un’altra eliminazione toccherà ad un altro cantante: stiamo parlando di Giacomo, il quale verrà messo in sfida da Rudy Zerbi e perderà la competizione, tanto al suo posto subentrerà un nuovo allievo dal nome Simone. Diversamente andrà ai cantanti Tommaso e Rea: dopo un’esibizione non proprio soddisfacente, andranno in sfida, ma riusciranno a vincerla. Sempre per quanto riguarda i cantanti, sarà presente l’artista Giorgia, la quale stilerà una classifica (simile a quella di Ermal Meta nella scorsa puntata).

Per quanto riguarda i ballerini, tutti riusciranno a confermare la propria presenza all’interno della scuola, come pure gli altri cantanti rimasti. Ospiti di puntata il duo comico Pio e Amedeo. Questo e molto altro succederà domenica 24 ottobre alle 14.00 su Canale 5. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.