Beautiful, anticipazioni 14 ottobre: LIAM e STEFFY continuano a litigare!

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 14 ottobre 2021:

Brooke (Katherine Kelly Lang) si complimenta con Hope (Annika Noelle) per come sta gestendo la famiglia allargata, specie ora date le condizioni di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood).

Hope dichiara di amare la piccola Kelly come fosse sua.

Liam (Scott Clifton) e Steffy continuano a dibattere sulla figlia: Liam è deciso a portare via Kelly, stabilendo che Steffy potrà vederla solo quando inizierà a ricevere un aiuto professionale per quello che sembra essere un problema di dipendenza. Steffy gli rinfaccia di volerle portare via Kelly dopo aver già preso “Phoebe” (ovvero Beth).

