Beautiful, anticipazioni 15 ottobre: Steffy, “Ridatemi Kelly!”

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 15 ottobre 2021:

Thomas (Matthew Atkinson) non può fermare Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), dubbioso sulla sua versione dei fatti per quanto successo con Liam (Scott Clifton). La sorella vuole andare alla proprietà di Brooke (Katherine Kelly Lang) per riprendersi Kelly.

Liam racconta a Brooke e Hope (Annika Noelle) quanto accaduto con Steffy.

Steffy irrompe a casa della matrigna ordinando ai presenti di ridarle la piccola Kelly.

