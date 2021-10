BEAUTIFUL, anticipazioni 6 ottobre: STEFFY e FINN si baciano!

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 6 ottobre 2021:

Liam (Scott Clifton) e Thomas (Matthew Atkinson) dibattono su Finn (Tanner Novlan) e la sua capacità di aiutare Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Lo stilista accusa Liam di essere solo geloso.

Finn ritiene di aver preso le giuste decisioni come medico di Steffy, ma le comunica di non volerla più come sua paziente. Il ragazzo vorrebbe frequentarla solo da un punto di vista personale. I due finiscono per baciarsi.

Carter (Lawrence Saint-Victor) spinge Zoe (Kiara Barnes) ad abbandonare il suo senso di colpa nell’aver mantenuto il silenzio circa lo scambio di culla di Beth Spencer.

