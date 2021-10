Nelle più recenti puntate americane di Beautiful, Eric Forrester ci ha ripensato: sembrava molto sicuro e fermo nella decisione presa ma, ora che sua moglie Quinn Forrester ha ceduto alla sua idea di matrimonio con intimità a tre, lo stilista ha cambiato idea: Eric, di fronte alla veemenza con i cui i suoi cari hanno reagito, sente che è arrivato il momento di escludere Carter Walton dalla sfera intima della sua signora.

L’avvocato, ricordiamo, è il mezzo con cui Eric ha voluto assicurare a Quinn un’appagante vita sessuale, ritenendosi non più in grado di farlo di persona data la propria diagnosi di impotenza. Tuttavia, le dichiarazioni d’amore di Quinn per il marito hanno portato Eric a rivedere la sua decisione: la Fuller, infatti, gli ha assicurato che gli anni con lui sono stati tra i più felici della sua vita e che l’amore del marito è stato il dono più inaspettato, ma ora lei si è ritrovata nella posizione di doversi costantemente difendere dalla sua famiglia, anche in casa loro.

Eric ha dunque capito che la sua idea ha messo Quinn nella scomoda posizione di essere bersaglio delle nuovi feroci critiche da parte dei Forrester e dei Logan e così le ha chiesto di porre fine all’accordo con Carter. Insomma, lo stilista ha delegato la moglie a sciogliere lo schema a tre che lui per primo aveva orchestrato.

E così Quinn ha comunicato a Carter le decisione di Eric di porre fine alla loro particolare situazione, ma la reazione dell’avvocato non è stata stavolta quella di resa. Carter, infatti, sarebbe stato pronto a farsi da parte qualora lei ed Eric fossero stati felici, ma è evidente che lo stilista non lo è ed anche Quinn continua ad essere triste, nella sua posizione di moglie, in un rapporto che sembra aver esaurito la sua forza.

Insomma, per Carter, Quinn sta testardamente cercando di stare accanto ad Eric per affetto e riconoscenza, obbligando se stessa a tollerare gli attacchi dei familiari. Il legame che è nato tra loro, invece, è profondo e va oltre la semplice attrazione fisica; solo vivendolo, Quinn potrà sentirsi nuovamente libera e felice. Per questo Carter le lancerà un’audace proposta: quella di tagliare i ponti col passato e scappare insieme, per iniziare insieme da zero. Quale decisione prenderà Quinn, sempre più divisa tra due uomini?

Intanto, l’interprete di Carter Walton, Lawrence Saint-Victor, ha diversificato il suo impegno con la soap: oltre a portare avanti il suo ruolo come attore (godendo forse per la prima volta, dopo un decennio, di una trama di rilievo), è entrato a far parte del team di sceneggiatori e negli Stati Uniti sono andate in onda già alcune puntate nelle quali figura come autore dei copioni. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

