Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 25 a sabato 30 ottobre 2021: Hope rivela a Thomas che, quando sono andati per aiutarla, Steffy li ha minacciati con un coltello. Ora da lei ci sono Liam, Finn e Ridge per convincerla a farsi curare. Anche Thomas si era accorto che qualcosa in sua sorella non andava e vuole raggiungerla.

Hope convince Thomas a desistere dal recarsi da sua sorella Steffy. Alla fine, però, Steffy si convince di aver bisogno di aiuto. Per consolidare il matrimonio tra Ridge e Shauna, Quinn fa pressioni su Shauna perché organizzi al più presto un’altra cerimonia.

Ridge si convince a celebrare una seconda cerimonia di nozze con Shauna in presenza della famiglia Forrester, e lo comunica a Brooke. Carter viene nominato nuovo direttore operativo della Forrester Creations e celebrerà anche il matrimonio di Ridge e Shauna a casa di Eric. Carter, che ha una storia con Zoe, cerca comunque di convincere Ridge a non farlo.

Quinn sfida Brooke e le dice che ormai lei sarà estromessa dalla famiglia e che la scelta di celebrare di nuovo il matrimonio del suo ex e della sua amica, proprio nella casa di famiglia, ha un grosso valore simbolico.

Eric invita con fermezza suo figlio a non commettere un grave errore sposando Shauna: lui, infatti, sa che Ridge vuole passare il resto della sua vita con Brooke. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

