Per poter tenere in scena a lungo un personaggio come Sheila Carter, è normale evitare di farle azzardare subito mosse lampanti. La storia del noto personaggio di Beautiful, tuttavia, ci insegna come la Carter sarebbe in grado di compiere sottili ma altrettanto efficaci tattiche passandola liscia anche per molto tempo. Il rischio, infatti, è quello di renderla una spada con la punta arrotondata (che non fa più paura a nessuno) e di usarla come protagonista di scene più comiche che drammatiche. E a poco servono le minacce e le risate da cattiva, se di fatti ce ne sono pochi.

Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni 1° novembre: Ridge vuole tornare da Brooke? Intanto Katie…

Ed è quello che sembra avvenire nelle attuali puntate americane della soap, dove Sheila, dopo un epico ritorno sulla scena, si è velocemente resa innocua, limitandosi a ripetere come un mantra di voler far parte delle vite di suo figlio Finn, del nipote Hayes e dei Forrester. Ma a parte riuscire ad entrare e uscire dalla casa di Steffy, nonostante una vigilanza all’esterno, la Carter ha combinato poco e anche le sue prossime mosse appaiono un po’ confuse.

Beautiful, trame americane: il bacio di Sheila a Deacon fa parte di un piano preciso…

Vi avevamo accennato a un bacio che Sheila avrebbe dato a Deacon e, come accennatovi, il gesto è stato una recita che la Carter ha voluto mettere in scena per Finn e Hope, dopo averli incrociati per caso a Il Giardino. Di fronte alla furia della giovane Logan, sconvolta che il padre potesse intrattenersi con Sheila, quest’ultima si è inventata una storia, secondo la quale lei avrebbe scritto a Deacon dopo che l’uomo era finito in prigione per aver tentato di uccidere Quinn Forrester. Un crimine che, inizialmente, la polizia aveva ipotizzato fosse stato compiuto proprio da Sheila. Da quel momento è nato un rapporto epistolare che poi è diventato una relazione vera e propria.

Hope, tuttavia, fatica a credere che ciò possa essere la verità, mentre Finn, più ingenuo nei confronti della donna che lo ha partorito, è più propenso a pensare che il bizzarro racconto possa essere vero. Ma perché Sheila ha compiuto questo gesto?

Beautiful, news USA: SHEILA vuole fare squadra con DEACON

A porle la domanda è stato proprio Deacon che, senza soldi, sta vivendo mantenuto da Sheila (che evidentemente ne ha, tanto da vivere in un hotel) e che, sebbene le sia andato dietro con la bugia, non ne ha afferrato il senso. E, infatti, Sheila non ha saputo dare una risposta sensata alla mossa, giustificandosi con l’aver improvvisato sul momento dopo aver visto Finn ed Hope insieme.

Sheila, infatti, ritiene che, se i due si innamorassero, loro avrebbero maggiori chance di far parte delle loro vite e di quelle dei nipoti. La donna ritiene dunque che, lavorando insieme, lei e Deacon potrebbero perseguire questo obiettivo e una loro finta storia d’amore potrebbe spingere Finn e Hope a difenderli: i due potrebbero credere alla genuinità del flirt, scontrandosi con la diffidenza ed il rifiuto di Liam e Steffy e provocando tensioni nei due matrimoni.

Beautiful, spoiler USA: DEACON ha dei dubbi sul piano di SHEILA

Un piano bislacco, con poche certezze su cui poter scommettere (Sheila in mano non ha niente di concreto sulla possibilità che Finn e Hope possano sentirsi attratti), ma potrebbe diventare realtà? Sheila favorirà uno scambio di partner nel quartetto?

A parte tutto questo, Deacon sarà della partita? L’uomo, infatti, è ancora piuttosto restio a stringere un’alleanza con Sheila, ritenendola lunatica ed ossessiva: un’impressione che i comportamenti e i discorsi della donna non fanno altro che confermargli. Ma Sheila sarà insistente e gli mostrerà un fotomontaggio di loro due, insieme ai rispettivi e figli e nipoti: Sheila continuerà a pensare che, agendo come una squadra, potranno raggiungere questo scopo!

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Le anticipazioni per gli episodi statunitensi di novembre segnalano che Steffy e Finn continueranno ad avere a che fare con l’ombra di Sheila nelle loro vite: la coppia è arrivata ad essere concorde sull’alzare un muro nei confronti della Carter, ma è rimasta ancora una questione in sospeso: Finn è il frutto di un flirt extraconiugale tra Sheila e quello che lui ritiene essere suo padre adottivo, Jack Finnegan. L’uomo e la sua ignara moglie Li torneranno presto sulla scena e la verità sul tradimento potrebbe venire fuori proprio entro le prossime settimane!

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.