Beautiful, anticipazioni americane: Donna guarisce l’impotenza di Eric, ecco come!

La storyline del matrimonio aperto di Eric e Quinn Forrester è iniziata come trama di depressione e tristezza, ma è finita nelle comiche! Almeno questo è ciò che è accaduto nelle più recenti puntate americane di Beautiful, nelle quali lo stilista, come più volte riportatovi, aveva richiesto alla moglie di abbandonarsi alla passione con Carter Walton pur di non privarla di una vita sessuale soddisfacente (che lui non poteva più offrirle).

Per mesi Eric aveva riservato alla consorte un trattamento di freddezza e distacco, apparentemente dovuto all’incapacità di perdonarle per davvero gli intrighi contro Ridge e Brooke Forrester. L’uomo aveva ripreso la sua signora in casa, ma tra i due le cose andavano male. Quinn, certa che il marito l’avrebbe lasciata di lì a poco, aveva finito per abbandonarsi ad un’inaspettata “elettricità” scattata con Carter. In seguito le cose per lei ed Eric erano tornate in carreggiata, a tal punto di essersi riconnessi anche in camera da letto (episodio che, negli sviluppi successivi, gli autori hanno dimenticato… o volutamente ignorata sperando che il pubblico facesse lo stesso!), ma la tresca tra la Fuller e l’aitante avvocato era stata rivelata nel bel mezzo di una simbolica cerimonia di rinnovo dei voti.

Dopo una breve separazione, durante la quale Quinn e Carter avevano ripreso di nascosto a far coppia, Eric aveva richiesto alla moglie di tornare da lui: la designer aveva acconsentito, incapace di voltare le spalle al loro amore, nonostante i forti sentimenti sviluppati per Carter.

A quel punto c’era stata la rivelazione di Eric, che aveva confessato alla moglie di avere un problema di impotenza, problema che stavolta né i farmaci né altri interventi medici sembravano in grado di curare. Quinn era pronta a vivere una vita coniugale anche priva di intimità fisica ma, proprio per questo, Eric aveva avuto l’idea di offrirle la libertà di essere soddisfatta da Carter.

I due, dopo una blanda resistenza, hanno in effetti ceduto ma, quando la questione è diventata di dominio pubblico in famiglia, è esploso un vespaio che Eric ha tuttavia messo a tacere con forza. Ma chiaramente la situazione non era ideale neanche per lui e, di fronte alle dichiarazioni d’amore di Quinn, ha richiesto alla moglie di mettere fine all’accordo con Carter, cosa che effettivamente la Fuller ha fatto nonostante l’avvocato le avesse proposto di fuggire insieme per iniziare una nuova vita.

Ma – e ve l’avevamo detto – la vita coniugale di Quinn non è al sicuro, visto che Brooke è decisa a spingere sua sorella Donna, ancora incapace di dimenticare Eric, a farsi avanti con quest’ultimo. La stessa Donna, messa alle strette, ha alla fine confessato ad Eric di amarlo e desiderarlo ancora: un segreto che conoscevano tutti, ma che alle orecchie di Eric è risuonato come una gradevole novità.

Beautiful, anticipazioni americane: Donna guarisce l’impotenza di Eric con il miele!

Donna peraltro ha rivelato di portarsi dietro sempre una bottiglia di miele a forma di orsacchiotto, che in passata allietava i loro momenti intimi. Ma non solo: come scoperto da Pam Douglas, Donna ne ha una riserva intera nascosta nella sua scrivania, così da non rischiare di restare senza!

Insomma, è bastato che Donna ed Eric leccassero un po’ di miele per risvegliare nello stilista non solo ricordi, ma anche una reazione fisica latitante da molti mesi!

Quinn apprenderà che il marito è stato “guarito” da una sua ex moglie? E come la prenderà? Brooke, dal canto suo, continuerà a cercare di favorire un ritorno di fiamma tra Donna ed Eric, visto che quanto accaduto sarà la prova che i problemi di Eric non sono di natura fisica ma psicologica, dovuti insomma ad un blocco che ha nei confronti di Quinn.

Insomma, La Logan è certa che il suocero non ami più la moglie e se la sia tenuta solo per paura di finire in solitudine. E nei prossimi episodi USA, Quinn e Donna saranno protagoniste di uno sgradevole faccia a faccia! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

