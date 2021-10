Amori, amicizie e una corsa verso il primo trapianto di cuore al mondo sono gli ingredienti di Cuori, il nuovo medical drama di Rai 1 ambientato all’ospedale delle Molinette di Torino verso la fine degli anni Sessanta.

La fiction narra la grande e delicata impresa dei tre pionieri della cardiochirurgia italiana: Cesare Corvara, Alberto Ferraris e Delia Brunello, interpretati da un trio di attori molto amato dal pubblico: Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati. La messa in onda delle otto prime serate è prevista da domenica 17 ottobre.

Fiction CUORI: personaggi e interpreti

Torino, 1967. Il grande sogno di Cesare Corvara (Pecci), Primario delle Molinette e in più fondatore del primo reparto di cardiochirurgia italiano, è poter effettuare il primo trapianto di cuore al mondo. In questa ardua sfida, al suo fianco c’è l’assistente Alberto Ferraris (Martari), un giovane e brillante medico che – dopo la dolorosa perdita del padre – è determinato a sfidare i limiti della scienza.

Nel team medico c’è anche il capo chirurgo Enrico Mosca (Andrea Gherpelli), un uomo egocentrico e terribilmente ambizioso che in segreto coltiva il sogno di spodestare Corvara dal ruolo di primario. A dissestare il già delicato equilibro all’interno del reparto ci pensa Delia Brunello (Pilar Fogliati), una bella e brillante cardiologa in arrivo da New York (per volere di Corvara), la quale – nonostante la sua straordinaria capacità diagnostica – da sempre è costretta a lottare contro la mentalità dell’egemonia maschilista ancora predominante nel suo ambiente di lavoro.

Alla regia di questo inedito medical drama a tinte melodrammatiche (creato da Rai Fiction ed Aurora Tv Banijay, il binomio vincente che si nasconde dietro al successo de Il Paradiso delle signore) c’è Riccardo Donna, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Fabrizio Cestaro, Mauro Casiraghi e Simona Coppini.

Nel cast, accanto ai protagonisti Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati (oltre al sopraccitato antagonista Andrea Gherpelli), ci sono anche Marco Bonini (Ferruccio Bonomo), Carmine Buschini (Fausto), Carola Stagnaro (suor Fiorenza), Neva Leoni (Serenella Rinaldi), Gaia Messerklinger (Agata) e Simona Nasi (Elvira).

Appuntamento dunque a domenica 17 ottobre in prima serata su Rai 1 con la prima puntata di Cuori.