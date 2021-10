Domenica 17 ottobre 2021 in prima serata su Rai 1 inizia l’attesissima fiction Cuori, diretta da Riccardo Donna. Protagonisti Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati. Nei primi due episodi conosceremo i personaggi della nuova serie tv e capiremo gli intrecci che li coinvolgono attraverso un ampio arco temporale. Vi preannunciamo diversi colpi di scena, in grado sicuramente di rendere Cuori un appuntamento di punta di questa stagione televisiva.

Dunque vediamo attraverso trama e anticipazioni cosa vedremo domenica:

Fiction CUORI, anticipazioni episodio 1: L’americana e lo svedese

Cesare Corvara, primario dell’ospedale Molinette, sta radunando a Torino una squadra formidabile per realizzare il primo trapianto di cuore della storia. Si tratta di un’impresa titanica che ha già spinto Alberto, chirurgo ingegnoso e appassionato, a lasciare Stoccolma. Ed è per lo stesso motivo che Delia, cardiologa a Houston, si imbarca su un aereo diretto a Torino. Non fa in tempo ad atterrare che deve mettersi all’opera: all’aeroporto soccorre un uomo che sta per avere un infarto e lo convince ad andare in ospedale, faticando non poco a farsi ascoltare.

È qui che Alberto e Delia si rincontrano: sei anni prima erano promessi sposi, poi qualcosa si spezzò. Che il destino stia dando loro una seconda possibilità? Alberto ci spera, ma presto dovrà scontrarsi con la realtà…

Fiction CUORI, anticipazioni episodio 2: Finché amore non ci separi

Il primo giorno di Delia è infernale: i pazienti non ne vogliono sapere di farsi visitare da una donna, i colleghi la guardano con sospetto e Alberto si mostra particolarmente ostile, e quando una giovane sposa viene ricoverata, si rifiuta persino di credere alla sua diagnosi. Anche per Virginia è il primo giorno in ospedale, dove deve iniziare il tirocinio che il padre l’ha costretta a fare.

Cesare è costretto a difendere la scelta di avere assunto un cardiologo donna mettendo in discussione il suo primariato. Per fortuna la diagnosi di Delia è corretta. Finito l’intervento, Alberto, in un attimo di debolezza, racconta a Delia della morte di suo padre, avvenuta quando era solo un ragazzino. Lei, commossa, tenta un gesto di riconciliazione, ma lui, fraintendendola, le dà un bacio che Delia ricambia con un ceffone!

