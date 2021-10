Stasera (11 ottobre) c’è una nuova puntata del Grande Fratello Vip, condotto per il terzo anno consecutivo da Alfonso Signorini, coadiuvato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. In questi giorni si è deteriorato il rapporto tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni, a causa dello stretto rapporto creatosi tra quest’ultima e Gianmaria Antinolfi. Soleil pare non aver gradito le numerose attenzioni della Codegoni verso il suo ex fidanzato e questo avrebbe influito nel creare attrito tra le due influencer, ormai ai ferri corti.

Leggi anche: AMICI 21: anticipazioni puntata di oggi, lunedì 11 ottobre

C’è spazio anche per l’amore all’interno della casa, in particolare per quello (presunto) tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu, che nella notte si sono scambiati un bacio sotto le lenzuola, scatenando i pettegolezzi tra gli altri concorrenti.

Aria di crisi che non accenna a placarsi tra Lucrezia Selassié e Manuel Bortuzzo: l’ex nuotatore infatti non gradisce le numerose attenzioni che gli riserva la ragazza e questo potrebbe causare la fine della loro storia nata all’interno della Casa, dato che la Selassié non sembra avere intenzione di modificare il suo atteggiamento.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Nel corso della puntata farà il suo ingresso nella casa la modella moldava Vera Miales, legata sentimentalmente ad Amedeo Goria. Non sono passate inosservate le numerose immagini che la ritraggono con una pancia sospetta e qualcuno ha ipotizzato che la donna possa essere in attesa di un figlio. Come la prenderà Amedeo?

Le sorprese non finiscono qui, visto che questa sera l’ex calciatore di Bari e Fiorentina Lorenzo Amoruso ritroverà la sua fidanzata Manila Nazzaro, alla quale poco prima dell’ingresso nella casa ha giurato amore eterno.

Infine, avremo il verdetto definitivo su chi tra Miriana Trevisan, Gianmaria Antinolfi e Raffaella Fico è il preferito del pubblico, che, come sappiamo, oltre ad ottenere l’immunità avrà il poter di mandare in nomination uno dei due vipponi sconfitti.

Appuntamento dunque a questa sera alle 21.45 per una nuova imperdibile puntata del Grande Fratello Vip. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.