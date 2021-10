Questa sera su Canale 5 andrà in onda la decima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Mediaset condotto da Alfonso Signorini. Ieri i concorrenti hanno festeggiato il primo mese di permanenza nella casa, un traguardo celebrato con balli e musica fino a tarda notte.

L’atmosfera però inizia a essere pesante per alcuni vipponi, in particolare per Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan, il cui rapporto è sceso ormai ai minimi storici. La cantante non ha infatti apprezzato il comportamento della showgirl, che negli ultimi giorni ha fatto molto parlare di sé per la sua presunta storia nata all’interno della casa con Nicola Pisu.

Anche oggi ci sarà spazio per alcune sorprese destinate ai concorrenti del GFvip, in particolare per Manuel Bortuzzo, che riceverà la visita degli ex nuotatori Filippo Magnini e Massimiliano Rosolino, con il quale negli scorsi mesi ha condiviso l’esperienza sul set del film “Ultima gara”.

Per Amedeo Goria non sono finite le visite inaspettate, dopo quelle ricevute da parte della figlia Guenda e della compagna Vera Miales. Il giornalista è finito nuovamente al televoto, questa volta insieme a Davide Silvestri e Raffaella Fico: sarà il pubblico questa sera a decidere chi tra i tre concorrenti dovrà abbandonare definitivamente il loft più spiato d’Italia.

Appuntamento dunque a questa sera alle 21:45 per una nuova puntata del GF Vip 6. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.