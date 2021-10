Questa sera su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality show di Mediaset condotto da Alfonso Signorini. Nella puntata di oggi ci sarà l’ingresso di un nuovo super concorrente che andrà a scombinare tutti gli equilibri creatisi tra i vipponi. Si tratta di Alessandro Rossi, fidanzato di Francesca Cipriani divenuto famoso per i siparietti sopra le righe della vulcanica compagna. Come si ambienterà Alessandro nella casa più spiata d’Italia?

Settimana convulsa per i concorrenti all’interno della casa, che non hanno lesinato parole al vetriolo gli uni contro gli altri. In particolare, a tenere banco è stato il litigio che ha visto come protagonisti Alex Belli e Katia Ricciarelli, i quali, all’apparenza molto affiatati, sono arrivati allo scontro a causa di alcune frecciatine ironiche lanciate dall’attore sotto forma di canzone. Aria tesa anche tra la Ricciarelli e Carmen Russo, a seguito del duro scontro tra le due donne registratosi al momento delle nomination durante la puntata di lunedì scorso.

Ci saranno aggiornamenti anche sulla relazione tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Dopo un’iniziale luna di miele, la donna si è progressivamente allontanata dal figlio di Patrizia Mirigliani, dichiarando che difficilmente potrebbe esserci un futuro insieme lontani dalle telecamere. Riuscirà Nicola a far ricredere Miriana o, come consigliatogli dai maschi della casa, rinuncerà all’amore per la Trevisan?

Sarà poi il momento di due gradite sorprese per i vipponi della casa: per Soleil arriverà la madre, Wendy Key, che cercherà di confortare la figlia (alle prese con un momento difficile causato dalle incomprensioni createsi con gli altri coinquilini), mentre per Giucas Casella ci sarà il fratello Concetto, che cercherà di spiegare al consanguineo la situazione riguardante la loro villa a Cefalù.

Attesa anche per il verdetto del pubblico, che in questi giorni è stato chiamato a scegliere il proprio concorrente preferito tra Carmen Russo, Miriana Trevisan e Raffaella Fico. Ricordiamo che il meno votato del televoto sarà costretto ad abbandonare definitivamente il programma. Appuntamento dunque a questa sera alle 21,45 per una nuova imperdibile puntata del Grande Fratello Vip.

