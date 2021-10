Questa sera su Canale 5 andrà in onda l’ottavo appuntamento della sesta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Mediaset condotto da Alfonso Signorini. Negli ultimi giorni, i telespettatori hanno assistito all’evoluzione del rapporto tra Lucrezia e Manuel: la coppia, che sembrava vicino alla rottura, si è invece ulteriormente rafforzata grazie alle parole dell’ex nuotatore, che ha confidato alla Selassié di non avere affatto intenzione di chiudere la relazione; anzi, il suo intento è proprio quello di viversi a trecentosessanta gradi questa storia.

Leggi anche: SCENE DA UN MATRIMONIO, anticipazioni puntata di sabato 9 ottobre

Hanno decisamente incuriosito il pubblico le rivelazioni piccanti di Giucas Casella e Katia Ricciarelli, che nella scorsa puntata si sono lasciati sfuggire alcuni dettagli bollenti sul loro passato: che ci sia stato qualcosa in più di una semplice amicizia tra l’illusionista e la cantante lirica?

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Sorprese dall’esterno in vista per Alex Belli, che in questi giorni ha raccontato ai suoi compagni alcuni aneddoti sulla sua relazione con la modella venezuelana Delia Duran. Quest’ultima oggi potrebbe ritrovare suo marito dopo più di un mese di lontananza: come accoglierà l’attore la sua dolce metà?

Spazio anche a Gianmaria Antinolfi, che sembra aver ritrovato la serenità nella casa grazie alla compagnia di Sophie Codegoni, e a Nicola Pisu, ormai sempre più innamorato di Soleil Sorge (la quale però non sembra ricambiare i sentimenti del figlio di Patrizia Mirigliani).

La puntata di oggi vedrà poi l’eliminazione definitiva di uno tra Amedeo, Samy e Nicola, il cui destino verrà deciso dall’esito del televoto del pubblico a casa. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.