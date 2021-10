Questa sera (venerdì 1° ottobre 2021) andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il fortunato reality show di Mediaset condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione delle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. L’appuntamento odierno sarà incentrato principalmente sulla questione riguardante le sorelle Selassié, ancora ignare rispetto a un recente avvenimento di cronaca che riguarda la loro famiglia.

A proposito delle tre sorelle, in questi giorni Lucrezia sta attraversando un periodo di forte crisi con Manuel Bortuzzo (quest’ultimo si è un po’ allontanato dalla giovane). Problemi di cuore anche per Jessica, che in queste ultime sere ha approfondito il rapporto con Samy Youssef, il quale però non sembra interessato a intrecciare una storia d’amore nella casa.

Questa sera finalmente farà il suo ritorno anche Aldo Montano, per ora ancora “recluso” nella Love Boat in attesa di ultimare il periodo di quarantena. Lo schermidore è pronto a rimettersi in gioco nel reality, con grande gioia di Manuel, che ha trovato nell’atleta un punto di riferimento imprescindibile all’interno della casa.

Durante la puntata arriverà anche l’atteso verdetto del pubblico, che in questi giorni è stato chiamato a decidere chi eliminare tra Gianmaria Antinolfi, Andrea Casalino e Nicola Pisu. Uno di questi tre concorrenti dovrà dunque abbandonare definitivamente la casa.

Appuntamento questa sera alle 21.45 su Canale 5 per la sesta puntata stagione del GF Vip.