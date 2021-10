Questa sera alle 21.45 su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con la sesta edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini con le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Dopo l’aspro litigio consumatosi nella scorsa puntata, oggi sarà il momento del confronto per Katia Ricciarelli e Jo Squillo, chiamate a risolvere definitivamente le loro incomprensioni.

È visibilmente cambiato l’umore di Manuel Bortuzzo da quando nella casa ha fatto il suo ingresso un pianoforte; lo strumento musicale è diventato in breve tempo un punto di ritrovo per i concorrenti, che in questi giorni hanno potuto assistere alle esibizioni dell’ex nuotatore e di Alex Belli (quest’ultimo reinventatosi pianista e cantante tra le mura del loft di Cinecittà).

Come di consueto, non mancheranno le sorprese, che quest’oggi vedranno come protagonisti due tra i concorrenti più discussi di questa edizione. Si tratta di Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu, che riceveranno rispettivamente la visita del fratello e della madre. Per l’ex fidanzato di Soleil Sorge sarà l’occasione per ritrovare dopo tanto tempo l’amato consanguineo, mentre per Nicola sarà il momento di confrontarsi con la madre in merito alla sua controversa relazione con Miriana Trevisan, attaccata dalla Mirigliani sui social network.

La serata si concluderà con la proclamazione del preferito del pubblico, chiamato a scegliere chi salvare Soleil Sorge, Carmen Russo e Ainett Stephens. La più votata, oltre a ricevere l’immunità dalle nomination, dovrà condannare una delle due sconfitte a un nuovo televoto contro le nominate del giorno. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.