Tanti cambiamenti in questi giorni nelle trame di Ludovica (Giulia Arena) e Marcello (Pietro Masotti) a Il paradiso delle signore 6. Una delle coppie più amate della fiction daily di Rai 1 si mette infatti in gioco con diverse novità sia immobiliari e lavorative, ma c’è chi rema contro la felicità dei due piccioncini…

Iniziamo col ricordarvi che tra pochissimi giorni va in scena l’annunciato rientro di Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) al Paradiso: il marito di Gabriella (Ilaria Rossi) però non torna per restare e dunque lo rivedremo più che altro nell’ambito delle vicende relative alla Brancia di Montalto. Cosimo, infatti, si metterà d’accordo con Ludovica affinché quest’ultima possa soggiornare a Villa Bergamini, cosa che porterà poco dopo a una romantica proposta: la ragazza infatti chiederà a Marcello di trasferirsi insieme nella nuova dimora!

Nubi minacciose, intanto, si addensano sul nuovo lavoro del Barbieri al Circolo. Adelaide informerà Ludovica del gala che si terrà prestissimo, facendo presente sarà quello il primo grande evento di cui dovrà occuparsi Marcello al posto di Parri.

Ovviamente Ludovica e il suo amato non hanno ancora compreso che c’è un piano preciso per far sfigurare una volta per tutte il giovane e infatti la Contessa cercherà di mettere in nostro Marcello in grande difficoltà durante il gala. Ci riuscirà? Ebbene no, le anticipazioni indicano che il piano fallirà e quindi, almeno stavolta, il giovane riuscirà a superare l’ostacolo. Adelaide si rassegnerà o è soltanto il primo round? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.