Una delle nuove trame portanti della sesta stagione de Il paradiso delle signore (la quarta in formato daily) è l’arrivo a Milano della nuova famiglia Colombo, piuttosto “moderna” per gli anni in cui la fiction daily di Rai 1 è ambientata: in città c’era già la “piccola” Stefania (Grace Ambrose), ma ora sono giunti il padre di lei Ezio (Massimo Poggio) e la sua compagna Veronica Zanatta (Valentina Bartolo).

Insieme a loro, stiamo imparando a conoscere anche la figlia di Veronica, Gemma (Gaia Bavaro), una ragazza dal carattere piuttosto “aspro” e assolutamente senza peli sulla lingua, che al momento pare destinato a creare più di un problema alla nostra Stefania. E nel futuro di Gemma c’è anche l’ingresso al Paradiso, forse dovuto a un cambiamento importante che sta per riguardare la vita della venere Paola (Elisa Cheli).

A parte gli attriti tra Stefania e Gemma, sicuramente quello che più incuriosisce al momento i fan della serie è il fatto che a Milano c’è l’ex moglie di Ezio, Gloria Moreau (Lara Komar), anche se questo ancora lui non lo sa. La capocommessa del Paradiso sta facendo di tutto per evitare l’incontro con il padre di sua figlia ed è arrivata addirittura a lasciare il capoluogo lombardo pur di evitare di rivedere l’uomo. Ma quanto potrà passare prima che i due si imbattano l’uno nell’altro?

Molto poco! Come vedete dalla foto che apre questo post, Gloria ed Ezio stanno per rivedersi e a quel punto sarà interessante capire per quanto tempo il rancore del signor Colombo prevarrà nei confronti della donna che tempo addietro ha abbandonato all’improvviso lui e Stefania. Nonostante la sua nuova famiglia, il sentimento per Gloria tornerà ad affacciarsi prima o poi?

