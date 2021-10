Come reagirà Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) al pensiero di dover condividere Ezio Colombo (Massimo Poggio), l’uomo che ama, con l’ex moglie Gloria Moreau (Lara Komar)? È questa la domanda che si stanno facendo i telespettatori de Il Paradiso delle Signore. Il nuovo “triangolo” della fiction daily di Rai 1 è appena cominciato, ma sicuramente non mancherà di riservare sorprese nei prossimi mesi di programmazione…

Il Paradiso delle Signore 6: Veronica diventerà nemica di Gloria?

Per quanto riguarda questa storyline, non essendoci particolari anticipazioni in merito, possiamo mantenerci soltanto sul piano delle congetture. A differenza di Stefania (Grace Ambrose), che crede che la madre sia morta quando era soltanto una bambina, Veronica sa bene che Gloria non è deceduta, ma al tempo stesso ignora – così come Ezio fino a pochi giorni fa – che da tempo la Moreau ha preso servizio al grande magazzino di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), che guarda caso è lo stesso con cui Colombo collabora maggiormente grazie al ruolo di direttore della Ditta Palmieri.

Tuttavia, come facilmente prevedibile, la verità sarà prima o poi destinata a venire a galla… e a quel punto come reagirà la Zanatta? Continuerà a mantenere il suo lato fin troppo dolce e mite, per amore del Colombo Senior, o lotterà con le unghie e con i denti, rendendosi magari protagonista di atti non proprio “magnanimi” pur di garantire a lei e alla figlia Gemma (Gaia Bavaro) quella serenità familiare di cui hanno bisogno?

Almeno per ora, Veronica potrà stare tranquilla, dato che Ezio si accorderà con Gloria affinché non riveli mai a Stefania che è sua madre, ma quanto potranno durare le “omissioni”? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

