Neanche troppo tempo fa, in riferimento al personaggio di Tina Amato (Neva Leoni) avevamo scritto che “i fantasmi del passato non sono così facili da eliminare“, aggiungendo che a Il paradiso delle signore 6 qualcosa sarebbe intervenuto a creare scompiglio. Nel momento in cui avevamo scritto quel post non potevamo essere più chiari di così, ora invece è possibile perché è stato lo stesso protagonista della notizia a svelare l’arcano.

Eh sì. Recentemente, attraverso una storia su Instagram, Luca Capuano ha postato una foto alquanto inequivocabile che rivela il ritorno dell’attore sul set della fiction daily di Rai 1. In effetti, era difficile immaginare che il personaggio di Sandro Recalcati (così tanto nominato sin dall’inizio della stagione) non comparisse prima o poi, ma ora se ne ha finalmente certezza.

Attenzione però: quest’anno le riprese del Paradiso avvengono con maggiore anticipo rispetto alla messa in onda e quindi, nonostante Capuano sia già sul set, il momento in cui sarà nuovamente sui teleschermi non è in realtà vicinissimo. Se ne riparla nel 2022, insomma.

Già sappiamo, peraltro, che non sarà solo Sandro a rivedersi in quel del grande magazzino degli anni Sessanta: come già anticipato, a un certo punto della stagione anche Dante Romagnoli (Luca Bastianello) ripasserà da Milano… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.