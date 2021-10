La Venere PAOLA GALLETTI lascia Il paradiso delle signore, anticipazioni

Ci siamo: a Il paradiso delle signore siamo giunti a una svolta narrativa che avrà il suo peso in diverse trame della fiction daily di Rai 1. Dopo che per alcune settimane ci sono stati lanciati “segnali” su una possibile gravidanza di Paola Galletti (Elisa Cheli), la Venere arriva a sentirsi male mentre è al lavoro.

A quel punto Gloria Moreau (Lara Komar), grazie al suo passato da ostetrica, capisce immediatamente che Paola è incinta e che la gravidanza è complicata, arrivando a salvarla con il suo intervento efficace e tempestivo.

Proprio tale intervento inizierà ad “ammorbidire” il cuore di Ezio Colombo (Massimo Poggio), il quale metterà da parte l’atteggiamento intransigente delle puntate che abbiamo visto di recente e raggiungerà un accordo con la sua ex: potrà restare a Milano, ma Stefania (Grace Ambrose) non dovrà mai venire a sapere la verità sulla reale identità di Gloria (che, come sapete, è la madre della ragazza).

In realtà è un po’ difficile immaginare che la verità in questione non si scoprirà mai, quindi non resta che aspettare per capire quale sarà lo svolgersi degli eventi. Ma torniamo a Paola…

La Galletti nella puntata di lunedì prossimo arriverà al Paradiso per congedarsi da tutti: almeno per ora, lascerà il lavoro perché deve stare a riposo. La rivedremo di tanto in tanto, almeno in visita alle sue amiche e colleghe? In attesa di scoprirlo, si è già capito che questa assenza spianerà la strada all’ingresso di una nuova Venere al Paradiso: citofonare Gemma Zanatta (Gaia Bavaro)? Intanto vediamo cosa succederà lunedì 1° novembre nelle altre storyline:

Tina continua a nascondere il suo problema ai genitori, mentre Vittorio nel riascoltare la registrazione del brano, esprime qualche dubbio sulla voce della Amato. Agnese scopre che Giuseppe ha dilapidato tutti i suoi risparmi.

