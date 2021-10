Tra i nuovi personaggi più importanti della seconda stagione di Love Is In The Air va senz’altro annoverato Burak (Sinan Helvacı), un nuovo amico di Eda Yildiz (Hande Ercel).

Oltre ad innescare l’immediata gelosia di Serkan Bolat (Kerem Bursin), l’uomo darà presto l’impressione di essere interessato alla nostra protagonista ed avrà un legame piuttosto particolare con la piccola Kiraz (Maya Basol), la figlia di Eda.

Love Is In The Air, news: Eda e Serkan si sono lasciati ma…

Se vi è capitato di leggere i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che, cinque anni dopo il gran finale della prima stagione, Eda e Serkan non saranno riusciti a portare avanti la loro relazione, terminata sopratutto a causa del cancro al cervello – ormai in remissione – diagnosticato all’architetto.

Ormai laureata in architettura paesaggistica, la Yildiz sarà diventata anche madre di Kiraz, una bambina con uno spiccato senso dell’ironia e con un caratterino tutt’altro che docile. Nel corso di un mattino, Kiraz deciderà così di andare a raccogliere delle more e rischierà di essere investita da Serkan, che a quel punto deciderà di accompagnarla nell’albergo in cui lavora sua mamma.

Agendo in tale maniera, Bolat rivedrà Eda dopo tanto tempo ma non riuscirà lì per lì a capire che Kiraz è sua figlia.

Love Is In The Air, spoiler: Burak e il legame “paterno” con Kiraz

In tutto ciò, i telespettatori dovranno fare attenzione alla figura di Burak, un giovane impiegato che lavora nello stesso albergo dove Eda sarà stata assunta per curare la parte paesaggistica.

Affabile e dolce, l’uomo sarà stato una sorta di padre per Kiraz, pur non condividendo il suo stesso sangue. Non a caso, Ayfer (Evrim Dogan) avrà cominciato a vedere Burak come un possibile nuovo partner per la Yildiz, ancora innamorata di Serkan nonostante i tanti anni passati lontani.

Dello stesso parere sarà anche Melo (Elcin Afacan), che proverà una profonda simpatia per Burak. Ma, in ogni caso, Eda non sembrerà voler andare oltre una semplice amicizia con lui. L’uomo sarà dello stesso parere oppure no?

Love Is In The Air, trame: Burak vuole Eda?

Nell’attesa di avere la risposta a questa domanda, segnaliamo che la vicinanza tra Eda e Burak, seppur a livello amichevole, non passerà inosservata a Serkan, che deciderà di osservare più da vicino la sua ex e prenderà in mano il progetto di ristrutturazione dell’albergo, in precedenza assegnato a Piril (Başak Gümülcinelioğlu).

Tra un fraintendimento e l’altro, Serkan cadrà quindi in un grosso equivoco ed arriverà a pensare che Kiraz sia figlia proprio di Burak. Come reagirà dunque appena saprà che la madre della bambina è Eda? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

