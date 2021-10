Anche se non avrà mantenuto alcun tipo di rapporto con il suo ex fidanzato Serkan Bolat (Kerem Bursin), fin dai primi episodi della seconda stagione di Love Is In The Air sarà invece chiaro che Eda Yildiz (Hande Ercerl) è ancora in contatto con Piril Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu).

Questo scenario verrà messo in evidenza grazie ad una conversazione telefonica che avverrà tra le due donne…

Love Is In The Air, news: Eda e Serkan dopo cinque anni

Se avete avuto modo di leggere i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che la nuova stagione della telenovela turca partirà con un salto temporale in avanti di cinque anni rispetto all’epilogo dell’annata precedente.

A quel punto, grazie ad una serie di flashback, emergerà che Serkan – ormai completamente ripresosi dal cancro – ha fatto di tutto per allontanare Eda dalla sua vita, poiché spaventato dall’idea di poter morire da un momento all’altro.

Dall’altra parte, la Yildiz sarà invece riuscita a finire i suoi studi in Italia, come del resto desiderava da sempre, e sarà diventata a tutti gli effetti un architetto paesaggista apprezzato e pluripremiato.

Tuttavia, nella vita della giovane ci sarà un’altra novità: sarà infatti diventata madre della piccola Kiraz (Maya Basol), una bambina sveglia e intelligentissima. Proprio grazie a lei, Eda avrà così modo di rincontrare Serkan.

Love Is In The Air, trame: Eda e Serkan si rivedono ma è subito scontro

A causa di un problema sorto a Can (Ahmet Efe Metekoğlu), il figlio di Piril ed Engin (Anil Ilter), Serkan dovrà infatti recarsi nell’hotel dove Eda sarà stata assunta per dare una nuova immagine al giardino.

Prima di arrivare sul posto, l’architetto rischierà però di investire Kiraz, che non perderà tempo per strigliarlo e fargli presente che avrebbe potuto farle molto male. A quel punto, Bolat si offrirà di dare un passaggio alla bimbetta sconosciuta e, guarda caso, finirà per portarla nello stesso albergo nel quale si stava recando.

Inconsapevole del fatto che Kiraz è figlia di Eda, Serkan resterà quindi turbato quando si troverà di fronte alla sua ex, che inviterà a prendere un caffè per sapere come è andata avanti la sua vita nei cinque anni in cui non si sono visti.

L’incontro si trasformerà però in un vero e proprio scontro, sopratutto quando Bolat evidenzierà che, se tornasse indietro, preferirebbe non incontrarla. Tutto questo a quali tipi di risvolti porterà?

Love Is In The Air, spoiler: Eda non ha mai perso i contatti con Piril

Mentre Serkan cercherà conforto in Engin per capire come deve comportarsi, Eda telefonerà a Piril – dando prova del fatto che non ha mai smesso di sentirla – per chiederle come mai Bolat è arrivato nell’hotel.

In particolar modo, la Yildiz preciserà alla sua interlocutrice che ha accettato di collaborare con un affare dell’Art Life solo a patto che Serkan non ne venisse mai a conoscenza.

Insomma, Piril avrà violato il loro accordo (anche se, in realtà, sarà stato Serkan ad andare lì di sua iniziativa, senza avvertirla, dopo il problema sorto a Can).

E così, partendo da questi presupposti, i nostri due protagonisti si rincontreranno più di una volta…